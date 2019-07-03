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Нужна ли Украине бронетехника из Канады: плюсы и минусы

3 июля, 11:45

По мнению эксперта, у украинцев могут возникнуть сложности с канадскими бронетранспортерами

Фото: Getty Images

Поставка канадских бронетранспортеров в Украину – это позитивное явление для украинской армии. Но в то же время с этим могут возникнуть определенные сложности.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, прорыв оружейного эмбарго – это позитивный момент. Кроме того, канадская бронетехника лучше бывшей советской.

"По словам Зеленского, поставлять будут бронетранспортеры. Кроме бронетранспортеров, ничего другого из бронетехники в Канаде не производится. С одной стороны, это плюс, что они могут поставлять образцы летального оружия. Канадские бронетранспортеры не будут новыми. Это будут бронетранспортеры, которые снимаются с вооружения канадской армии. В 2019 году у них завершается процесс модернизации. Они лучше советского старья, на котором нашим приходится ездить – БТР-70, БТР-60 даже есть на вооружении морпехов, а это образцы 50-60 годов", – говорит Жирохов.

Но, с другой стороны, у украинцев могут возникнуть сложности с запчастями для этих машин и их вооружением, считает эксперт.

"Учитывая неподготовленность украинской армии к стандартам НАТО, они вряд ли представляют большую ценность. Там установлены американские дизельные двигатели, к обслуживанию которых не подготовлена наша инфраструктура. Нужны запчасти. Кроме того, вооружение там натовского образца – 25-миллиметровые пушки, пулеметы, то есть те боеприпасы, которых на вооружении украинской армии просто нет. Откуда брать запчасти, откуда брать патроны – сложный вопрос. Эти бронетранспортеры будут дороже в обслуживании, чем наши. На них надо устанавливать либо нашу систему вооружения, либо использовать натовские", – объясняет Жирохов.

Как считает специалист, Украине необходимо взвешено отнестись к такому предложению – как по поводу самих бронетранспортеров, так и по поводу их обслуживания.

"Как было в 2014 году, когда была куплена партия британских бронетранспортеров Saxon. Они уже были сняты с вооружения, на них не было запчастей. Их просто за два-три года добили, и их в войсках сейчас осталось не так много. Но тогда мы не перебирали – что нам продавали, то мы и купили. А сейчас у нас есть выбор. Есть ли смысл покупать бронетранспортеры, когда у нас есть производство – БТР-3, БТР-4? Кроме того, надо что-то думать с обслуживанием. Если их будет достаточно большая партия (100, 200, 300 единиц), то, конечно, легче установить свое вооружение – то, что отрабатывается на БТР-3, БТР-4. Но запчасти в любом случае нам нужны из Канады", – подводит итог эксперт.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский заявлял, что Украина заинтересована усилить сотрудничество с Канадой в военной сфере. По словам президента, это касается, в частности, канадской военной тренировочной миссии UNIFIER.

В свою очередь Джастин Трюдо отмечал, что Канада добавила Украину в список для продажи оружия. Он указал на то, что уже есть инвестиции со стороны канадских компаний в производство боеприпасов в Украине.

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Тег Канада, эксперт, Украина, запчасти, вооружение, договоренность, бронетехника, бронетранспортер, сложности, плюсы, минусы, поставка, Жирохов

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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