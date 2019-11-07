Нужно торопиться: эксперт рассказала, почему Макрон хочет поскорее решить "украинский кризис"

/ Фото: AFP

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Президент Франсуа Макрон поддерживает идею сильной Франции в сильной Европе в мультиполярном мире. Однако, пока Париж не способен быть единоличным лидером, поэтому для Макрона важно сделать ЕС важным внешнеполитическим и безопасностным игроком.

Об этом эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Надежда Коваль рассказала в комментарии сайту "Сегодня".

По ее мнению, для этого нужно остановить процессы расширения ЕС и активизировать процессы углубления европейской интеграции, в частности в оборонной сфере.

"Здесь под каток попали Албания и Северная Македония. Усиление ЕС как оборонной силы неизбежно означает ослабление роли США в обороне Европы, а курс на мультиполярный мир – ослабление их политического влияния, большее внимание игрокам вроде России, Китая и Индии. Скорейшее улаживание "украинского кризиса" (так кремлевская пропаганда называет развязанный Россией вооруженный конфликт на Донбассе и оккупацию Крыма. – Ред.) необходимо Макрону для быстрого развития отношений с Россией: уже истекает почти половина его президентского срока, нужен результат. Вот этим и определяется политика Франции в "нормандском формате": избирательный цикл-2019 (в Украине. – Авт .) открыл для нее мощное окно возможностей", – говорит Надежда Коваль.

Напомним, неделей назад Франсуа Макрон оскандалился, когда сравнил мигрантов из Гвинеи и "подпольные украинские сети" .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Франция Макрона: куда движется Республика и к чему готовиться Украине" .

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