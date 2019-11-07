Франция Макрона: куда движется Республика и к чему готовиться Украине

В условиях, когда Европа переживает кризис и тест на прочность, стоит напомнить Макрону, который так стремится к лидерству в ЕС, о европейских ценностях

Путин и Макрон. Фото: kremlin.ru

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Стремительно меняющийся мировой порядок, наконец, затронул и Европу. Центр тяжести Европейского союза понемногу смещается из Берлина в Париж. По крайней мере, этого очень хочет президент Франции Эммануэль Макрон, предпринимая самые неординарные и порой противоречивые шаги, которые его коллеги по ЕС нередко встречают в штыки. Да и не только в ЕС. Последние высказывания Макрона об "украинских сетях" (якобы нелегалах и беженцах – Авт.) во Франции и общей европейской архитектуре безопасности с Россией не могут не настораживать Киев. Ведь Франция – участник Нормандского формата переговоров по Донбассу. Вместе с экспертами сайт "Сегодня" выяснял, как не потерять "антипутинскую коалицию" в ЕС, и к чему готовиться Украине на треке переговоров по Донбассу.

Новый европейский порядок

Пока Германия переживает закат эпохи канцлерства Ангелы Меркель и затянувшийся кризис лидерства, а Британия выходит из ЕС, Франция настойчиво продвигает свое видение будущего Евросоюза. Попытки провести внутренние реформы слишком затянулись. Поэтому, по словам экспертов и аналитиков, Эммануэль Макрон нередко прибегает к громким заявлениям на международной арене, чтобы заполнить пробелы. В своем желании выступить в роли лидера и движущей силы Евросоюза, Эммануэль Макрон порой напоминает украинского президента Владимира Зеленского. Оба молоды, энергичны и считают, что, благодаря лишь только этим качествам у них должно все получиться, а остальные будут прислушиваться и плыть в одной лодке, помогая грести.

Как и Зеленский, с внутренним и внешним сопротивлением новым и блестящим, по его мнению, идеям Макрон столкнулся еще вначале своего президентского срока. Его масштабные реформы налоговой и социальной сфер встретили жесткое сопротивление. Протесты "желтых жилетов" заставили Елисейский дворец свернуть большинство своих инициатив и запустить масштабный диалог с обществом. Свои результаты это принесло: рейтинг Макрона повысился до 32-33% после сокрушительного падения в декабре до 23%. Правда, на экономическом росте это никак не сказалось. После прихода к власти Эммануэля Макрона, рост ВВП замедлился с 2,3% в 2017 году до 1,7% в 2018 году.

Параллельно с реформами дома, буквально через полгода после своего президентства французский президент выступил с первой программной внешнеполитической речью перед студентами Сорбонны. Многие европейские СМИ и эксперты тогда сравнили его тезисы с подходами Шарля де Голля и Франсуа Миттерана. Эммануэль Макрон предложил создать европейские силы быстрого реагирования и общий оборонный бюджет, что сразу же окрестили своего рода конкуренцией со Штатами, которые после Второй Мировой войны в военном плане доминировали в Европе. Логичными в этой цепочке выглядят и призывы Макрона дружить с Россией, включая ее в европейскую архитектуру безопасности.

С одной стороны, Макрон находится на экваторе своей президентской каденции, и ему крайне необходимо показать успешный результат хоть на каком-то направлении. С другой, он пытается сделать ЕС более самостоятельным и независимым на фоне политики Дональда Трампа по изоляции Штатов. Однако, вето Парижа на открытие переговорного трека по вступлению в ЕС Албании и Северной Македонии многие европейские страны заставило проснуться. Даже уходящий в отставку президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который хвалил идеи Макрона по реформированию ЕС, назвал это исторической ошибкой. Французский президент объясняет свои действия тем, что механизм расширения ЕС за счет вступления новых стран также нуждается в реформировании. И, по информации европейской прессы, свое видение реформы Макрон представит 19 ноября. Но вето Франции по Албании и Северной Македонии странным образом совпало с визитом российского премьера Дмитрия Медведева в Сербию накануне.

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Надежда Коваль отмечает, что Макрон поддерживает идею сильной Франции в сильной Европе в мультиполярном мире. Однако, пока Франция не способна быть единоличным лидером, поэтому для Макрона важно сделать ЕС важным внешнеполитическим и безопасностным игроком.

"Для этого нужно остановить процессы расширения и активизировать процессы углубления европейской интеграции, в частности в оборонной сфере. Здесь под каток попали Албания и Северная Македония. Усиление ЕС, как оборонной силы неизбежно означает ослабление роли США в обороне Европы, а курс на мультиполярный мир – ослабление их политического влияния, большее внимание игрокам вроде России, Китая и Индии. Скорейшее улаживание "украинского кризиса" необходимо Макрону для быстрого развития отношений с Россией: уже истекает почти половина его президентского срока, нужен результат. Вот этим и определяется политика Франции в Нормандском формате: избирательный цикл-2019 (в Украине – Авт.) открыл для нее мощное окно возможностей", – сказала сайту "Сегодня" Надежда Коваль.

Украинский кейс

Преуспел Эммануэль Макрон в своих заявлениях и на украинском направлении. Не успел Владимир Зеленский перенять булаву и президентское кресло у Петра Порошенко, как французский лидер начал торопить новую украинскую администрацию со встречей в Нормандском формате. Во-первых, Макрон играл на предвыборных обещаниях самого Зеленского по Донбассу и России. Во-вторых, смена политических элит где бы то ни было всегда открывает окно возможностей. Ну, и, в-третьих, на российском направлении Макрон очень напоминает Трампа, который начал свое президентство с попыток наладить отношения с Владимиром Путиным. И нередко, по словам экспертов, пытается конкурировать с хозяином Белого дома, что он также может наладить отношения с Россией.

Во время своего ежегодного выступления перед французскими дипломатами, Эммануэль Макрон, среди прочего, сказал, что Европа исчезнет, если не пересмотрит свою стратегию в отношении России, учитывая, что США, Россия и Китай борются за лидерство. "Некоторые из наших союзников всегда будут подталкивать нас к введению новых санкций, но это не в наших интересах. Нам нужно построить архитектуру доверия в Европе", – сказал также Макрон. А за пару недель до этого французский президент принимал в своей летней резиденции Брегансон Владимира Путина, недвузначно намекая на возвращение России в G7.

Политический аналитик (Париж, Франция) Денис Колесник говорит, что по состоянию на сегодня какого-то реального сближения Франции с Россией нет. Хотя, по его словам, наверное, в Киеве на это смотрят по-другому. Эксперт отмечает, что ЕС действительно переживает значительные проблемы, и в нереформированном виде трудно представить его расширение. А говорить с такими сильными странами, как США или Китай намного удобнее от имени ЕС, который, если его считать, как "единое целое", будет сравним с Вашингтоном и Пекином.

"Что касается Украины, то Киеву нужно четко осознавать отсутствие каких-то реальных перспектив присоединения к ЕС или НАТО в, как минимум, среднесрочной перспективе, а то и в долгосрочной. Нужно иметь понимание, что расширение ЕС или НАТО в первую очередь зависит от политической воли, политического решения, так сказать, а критерии являются второстепенным вопросом. Например, когда было расширение НАТО в 1999 году, не было каких-то реальных условий. Киеву лучше сфокусироваться на присоединении к ЕАСТ (Европейской ассоциации свободной торговли) или поиске подобного формата сотрудничества с ЕС. Что касается НАТО, ситуация выглядит подобным образом. Союзники не готовы гарантировать безопасность Украины согласно 5 статьи Вашингтонского договора (о коллективной безопасности – Авт.), поэтому нужен особый формат для Украины, который бы не применял эту статью к Киеву, но давал бы возможность иметь наивысший уровень интеграции со странами НАТО", – сказал сайту "Сегодня" Денис Колесник.

Политика Франции, которая является участником Нормандского формата переговоров по Донбассу, особого оптимизма не вселяет. В своей спешке встретиться с Путиным в Нормандском формате, Зеленский рискует оказаться в ловушке, когда европейские лидеры будут давить на Украину подписать очередную "формулу Путина", чтобы поскорее избавиться от головной боли в виде войны на Донбассе и снять санкции с России. Киев также заинтересован в окончании войны, которая продолжается уже шестой год. Но нам стоит напомнить Эммануэлю Макрону, что санкции против России были введены за первую после Второй мировой войны аннексию территории одного государства другим, за убийство уже более 13 тыс украинцев на Донбассе и желании России силой удержать Украину в орбите своего влияния.

В условиях, когда Европа переживает кризис и тест на прочность, стоит напомнить Эммануэлю Макрону, который так стремится к лидерству в Евросоюзе, о европейских ценностях, на которых и был основан ЕС. И, похоже, сейчас об этих ценностях больше помнят украинцы, чем лидеры некоторых стран ЕС. Ну а для Кремля успех европейского проекта в Украине уже сам по себе является катастрофой.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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