Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,68

Макрон сравнил мигрантов из Гвинеи и "подпольные украинские сети"

1 ноября, 10:52

В правительстве выступили на защиту Макрона

/ Фото: AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью правому журналу Valeurs Actuelles заявил о намерении бороться с нелегальной миграцией, упомянув при этом "подпольные украинские сети".

"Я отдаю предпочтение людям, которые прибывают из Гвинеи или Кот-д’Ивуар легально, …чем подпольным болгарским или украинским сетям", – заявил Макрон.

Заявление Макрона раскритиковали, указав, что таким образом он "подыгрывает французским сторонникам правых взглядов и хочет отобрать голоса у правой популистки Марин Ле Пен на будущих президентских выборах в 2022 году".

Реклама

В правительстве выступили на защиту Макрона и отметили, что президенту важно обращаться ко "всем французам через все средства информации".

В тренде
Слышал "голоса" в голове: в России психбольной алкоголик зарезал ребенка в детсаду, подробности трагедии
Иллюстрация

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов, который 8 сентября был освобожден из незаконного заключения в России, встретился с французским президентом Эммануэлем Макроном и передал ему список с именами украинцев, которые остаются узниками Кремля.

Сенцов напомнил, что крымские татары страдают из-за своих политических и религиозных убеждений, а оккупанты Крыма пытаются выставить их исламскими террористами.

"Президент (Франции) меня услышал. Чтобы информация закрепилась лучше, подарил свою тюремную пластиковую кружку с наклеенной фамилией. Сказал при этом: "Можете ее поставить на полку, а можете выбросить в мусорное ведро – это неважно. Важнее, чтобы вы не забывали о наших пленных". Обнялись", – отметил Сенцов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Франция заявление президент мигранты Макрон

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Капитуляции не будет": Зеленский в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказал о переговорах по ДонбассуУкраина
Инвестиционный форум в Мариуполе: онлайн-трансляция
Инвестиционный форум в Мариуполе: онлайн-трансляцияЭкономика
В Венгрии нашли
В Венгрии нашли "троянского коня" ПутинаЕвросоюз
Забастовка дворников в Афинах: в городе мусорный хаос
Забастовка дворников в Афинах: в городе мусорный хаосЕвросоюз
Парламент Британии не поддержал проведение новых выборов
Парламент Британии не поддержал проведение новых выборовЕвросоюз
Жуткая находка в Британии: появились новые подробности в деле о 39 телах в грузовике
Жуткая находка в Британии: появились новые подробности в деле о 39 телах в грузовикеЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...
загрузка...