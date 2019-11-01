Макрон сравнил мигрантов из Гвинеи и "подпольные украинские сети"

В правительстве выступили на защиту Макрона

/ Фото: AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью правому журналу Valeurs Actuelles заявил о намерении бороться с нелегальной миграцией, упомянув при этом "подпольные украинские сети".

"Я отдаю предпочтение людям, которые прибывают из Гвинеи или Кот-д’Ивуар легально, …чем подпольным болгарским или украинским сетям", – заявил Макрон.

Заявление Макрона раскритиковали, указав, что таким образом он "подыгрывает французским сторонникам правых взглядов и хочет отобрать голоса у правой популистки Марин Ле Пен на будущих президентских выборах в 2022 году".

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В правительстве выступили на защиту Макрона и отметили, что президенту важно обращаться ко "всем французам через все средства информации".

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов, который 8 сентября был освобожден из незаконного заключения в России, встретился с французским президентом Эммануэлем Макроном и передал ему список с именами украинцев, которые остаются узниками Кремля.

Сенцов напомнил, что крымские татары страдают из-за своих политических и религиозных убеждений, а оккупанты Крыма пытаются выставить их исламскими террористами.

"Президент (Франции) меня услышал. Чтобы информация закрепилась лучше, подарил свою тюремную пластиковую кружку с наклеенной фамилией. Сказал при этом: "Можете ее поставить на полку, а можете выбросить в мусорное ведро – это неважно. Важнее, чтобы вы не забывали о наших пленных". Обнялись", – отметил Сенцов.

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