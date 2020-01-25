О давлении я слышал только от бабушки: Зеленский с юмором вспомнил историю с Трампом

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Президент Владимир Зеленский заявил, что сделал все, чтобы Украину не втягивали во внутриполитические игры в Соединенных Штатах. Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью израильскому "9-му каналу", комментируя свой телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, после которого Трампа обвинили в попытках давления на Украину и начали процедуру импичмента.

"Я вообще в своей жизни по поводу давления слышал только от своей бабушки, которая жила с нами. Я вообще жил с двумя бабушками. И все время им мерял давление, потому что они страдали там и сахарным диабетом, и высокое было давление. Я, в принципе, давление по поводу себя слышал вот в юности, и только ссылаясь вот к таким историям. На меня очень, в принципе, сложно давить, я не про свою крепость какую-то там, я не про свои характеристики", – отшутился Зеленский.

При этом президент отметил, что для него важны хорошие отношения с США.

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"Я считаю, что политику, а это политический вопрос, сугубо. Выборы – это политический вопрос. И точно не вопрос Украины, а вопрос Соединенных Штатов Америки. Их президент, их народ, выбирайте, кого хотите, мы поддержим ваш выбор. Я понимал, что там после нашего звонка вытягивается какая-то история. Я делал все, чтобы Украину не втягивали в этот политический вопрос, потому что между странами, уважающими друг друга независимо от национальности, вероисповедания и ширины, важности, ядерности или безъядерности, важны отношения только экономические и геополитические. А я считаю, что в этих двух направлениях: направлениях экономики и геополитики у нас с Соединенными Штатами все нормально", – сказал Зелеский.

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Напомним, в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

При этом представители Демократической партии США посчитали временное замораживание военной помощи Киеву давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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