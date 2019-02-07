Эксперт объяснил, почему на украинских выборах не должно быть российских наблюдателей

Украина должна отстаивать свои национальные интересы и объяснять их значимость европейцам

Фото: AFP

Эксперт объяснил, почему на украинских выборах не должно быть российских наблюдателей Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/885/f92/5c5885f92e2f6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/885/f92/5c5885f92e2f6.jpg 2019-02-07T15:00:00+02:00 Политика Украина должна отстаивать свои национальные интересы и объяснять их значимость европейцам

Несмотря на заявление спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера по допуску наблюдателей из РФ на выборы президента Украины, о присутствии россиян на украинских выборах не может быть и речи.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

По его словам, Россия добивается этого, чтобы показать мировому сообществу, что никакой войны между Украиной и Россией нет.

"Если на украинских выборах будут присутствовать российские наблюдатели, Россия утвердит свою позицию, что никакой войны не происходит, покажет, что она не является стороной конфликта, что в Украине происходит гражданская война", – говорит Бала.

Но Киев не должна вестись на эти уловки и не допускать на выборы наблюдателей из России. Это невозможно, пока Москва ведет себя агрессивно по отношению к Украине.

"По моему мнению, о присутствии российских наблюдателей на украинских выборах не может быть и речи по одной простой причине: этого не может быть, пока ситуация не изменится в контексте возвращения Украине аннексированного Крыма, захваченных территорий. Я думаю, это нонсенс, когда страна-агрессор направляет своих представителей в страну, в отношении которой она предприняла агрессию, чтобы наблюдать за выборами внутри этой страны", – продолжает политтехнолог.

При этом Украина не должна слушать Волкера, которые советует допустить россиян на выборы. Тем более, по мнению эксперта, он сделал это, чтобы и дальше нормально вести переговоры с Россией.

"По большому счету, никто не может рассказывать Украины, кого допускать, а кого не допускать. Волкер – высокопоставленный представитель Госдепартамента, даже не администрации президента, он "уважаемый почтальон". Если бы это сказал президент США, госсекретарь Помпео - было бы официальное заявление, что они советуют это сделать, тогда мы бы прислушались к этому. А так… Это неофициальное заявление, направленная на то, чтобы не нарушать переговорный процесс. Заявление Волкера, с моей точки зрения, направлена ​​на то, чтобы Россия была договороспособной во время тех переговоров, которые проводит Волкер. Он хочет показать, что он не занимает однобокую позицию", – считает Бала.

Кроме того, по его мнению, Киеву не стоит обращать внимания и на заявления представителей ОБСЕ. Украине нужно, в первую очередь, отстаивать свои национальные интересы.

"В ОБСЕ есть так называемые "друзья России", и они будут по этому поводу что-то заявлять. Но мы должны объяснить всем, что есть определенные пределы, за которые нельзя переходить. Есть определенные национальные интересы Украины, которые нельзя нарушать. Нам нужно продолжать объяснять значение наших национальных интересов, потому что, кроме нас, этого никто не будет делать", – суммирует эксперт.

Напомним, Верховная Рада запретила российским наблюдателям присутствовать на выборах в Украине, приняв законопроект № 9524 о внесении изменений в избирательное законодательство. За это проголосовали 232 народных депутата.

Законопроект предусматривает запрет на наблюдение за украинскими выборами лицам, являющимся гражданами государства-агрессора, а также лицам, которых предложила Россия в качестве наблюдателей отправить в Украину.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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