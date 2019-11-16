Обидно наблюдать за Макроном: Елисеев об отношении Франции к России

Эммануэль Макрон и Владимир Путин / Фото: AFP

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После избрания президентом Франции Эммануэль Макрон сделал неприятное для России заявление , четко назвав ее агрессором и выразив свою поддержку Киеву. Однако позже он "эволюционировал" в не очень положительную для Украины сторону.

Об этом бывший заместитель главы Администрации президента Петра Порошенко по внешнеполитическим вопросам Константин Елисеев рассказал в интервью сайту "Сегодня" .

"Сразу после избрания на пост президента Франции, вы помните, он очень холодно принял Путина (в 2017 году в Версале. – Авт .) и четко заявил, кто является агрессором. Более того, он тогда даже не пустил некоторые российские фейковые телеканалы и новости на свои мероприятия (Russia Today и Sputnik – Авт.). Этим он четко продемонстрировал поддержку Украине, и то, кто является агрессором. К сожалению, со временем эта эволюция пошла не в очень позитивную для Украины сторону", – сетует украинский дипломат.

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"Во-первых, он политик и думает о своем переизбрании, о предстоящих президентских выборах. Всем понятно, что французский бизнес не в восторге от секторальных санкций против России и хотел бы беспрепятственно наращивать экономические контакты с Россией, как будто ничего не произошло. Конечно, французский бизнес давит на президента Макрона, чтобы восстановить эти контакты. А ему нужна поддержка бизнеса на президентских выборах", – продолжает экс-замглавы АП.

По его мнению, нет ничего удивительного, что Макрон пытается подыграть бизнесу таким образом, показывая, что есть нормализация отношений с Россией .

"Во-вторых, кроме этого, есть своеобразные историко-культурные связи между Францией и Россией. Этот фактор россияне тоже очень активно используют".

"И, в-третьих, к сожалению, есть определенные дипломатические провалы новой украинской команды президента Зеленского, из-за чего постепенно теряется международная правосубъектность Украины. Посмотрите, даже "химия", которая якобы зародилась между Зеленским и Макроном, так и не переросла в нечто более серьезное", – заметил Елисеев.

По его словам, выглядит так, будто французы думали, что с приходом в Украине новой власти можно быстро закрыть вопрос Донбасса, чтобы делать business as usual с Москвой.

"В свое время такие попытки были по отношению к Украине, когда был президент Порошенко. Но мы не позволяли этого делать, крепко держали проукраинскую коалицию, санкционный режим и не допускали никаких контактов за спиной Украины. К сожалению, сегодня стало нормой, когда украинский вопрос обсуждается без нас и, если так пойдет дальше, то окажемся в ситуации, когда наша судьба будет решаться за спиной Украины. Вы помните лозунг, который мы пропагандировали: ничего об Украине без Украины", – добавил дипломат.

Напомним, ранее Елисеев рассказал, почему россияне боялись поездок Волкера на Донбасс .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Во время контактов Порошенко с США вопросы "Бурисмы" и Байдена не затрагивались": интервью с Константином Елисеевым" .

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