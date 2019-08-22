Встреча Макрон-Путин: неужели Запад капитулирует

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В понедельник, 19 августа, практически в то время, когда президент Украины Владимир Зеленский впервые за 20 лет принимал в Киеве премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, на Лазурном берегу во французском Провансе состоялась еще одна встреча. Последствия которой для нашего государства могут быть гораздо более важными, нежели результаты визита Нетаньяху. Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Одним из ключевых вопросов, обсуждаемых на встрече, была Украина.

Во Франции заговорили о "финляндизации" Украины

Еще накануне встречи новости с берегов Сены заставляли насторожиться. На сайте Le Figaro визит Путина был проанонсирован статьей члена ученого совета la Fondapol и Института Босфора Лоуренса Дациано, в которой автор изложил свое видение развития ситуации. Позволим себе процитировать фрагмент:

"..Украинский вопрос после недавних президентских и законодательных выборов в Киеве должен быть урегулирован в глобальных рамках, включающих три предмета: мирное соглашение в Украине с "финляндизацией" страны, то есть заявку о своей нейтральности между Европой и Россией…; разоружение всех вооруженных группировок; уступку Крыма России с гарантией нейтрального статуса полуострова, за пределами порта Севастополя, и признание особых прав для украинцев, не желающих становиться русскими".

Трудно сказать, стало ли появление материала следствием информационной деятельности России (которая, как известно, весьма активно ведется Москвой в западных СМИ), либо же публикация в издании, известном умеренно-правыми взглядами, отражает мнение автора. Факт то, что впервые за довольно продолжительное время в западных СМИ всплыл подзабытый вариант "финляндизации" Украины.

Справка "Сегодня"

"Финляндизация" – термин, возникший после подписания в 1948 году "Договора о сотрудничестве и взаимной помощи" между Финляндией и Советским Союзом. В договоре Финляндия обязалась соблюдать внеблоковый статус и признавала "особые стратегические интересы СССР". Имеется множество трактовок, но в целом этот термин означает обмен возможности самого существования государства на определенные ограничения, касающиеся, прежде всего, внешней политики (хотя в некоторых трактовках упоминается и гуманитарная политика).

Вариант этот, напомним, обсуждался в западной прессе в 2014-2015 годах с подачи Генри Киссинджера, предложившего его в своей публикации в Washington Post в начале марта 2014 года. Впрочем, после аннексии Крыма, агрессии России на Донбассе и формирования Западом консолидированной позиции по всему массиву "украинского вопроса" подобное решение проблемы если и обсуждалось, то сугубо гипотетически. Тем более, что президент Петр Порошенко и украинский парламент довольно четко и недвусмысленно расставили "красные флажки" по данному вопросу, внеся в Конституцию Украины нормы о евроатлантических устремлениях нашего государства.

Потому тот факт, что термин "всплыл" накануне встречи Макрона и Путина, да еще и сопровождаемый такими подробностями "плана", как "уступка Крыма России с гарантией нейтрального статуса полуострова" и пр,. не внушал оптимизма наблюдателям из Киева. Больно уж был похож материал в Le Figaro на анонс некоей очередной "дорожной карты", предлагаемой одной из сторон.

Макрон капитулирует

Встречу Макрона с Путиным, по крайней мере ее публичную часть, абсолютно справедливо можно назвать торжеством Кремля. В предварившей переговоры лидеров двух государств пресс-конференции (как утверждают российские СМИ, на таком формате – пресс-конференция до переговоров, а не по итогам – настояла французская сторона) Макрон выдал Путину столько "пряников", сколько глава государства-агрессора не получал от всей мировой элиты совокупно за последние пять лет.

Начал французский президент с утверждения о безусловной европейскости России, подкрепив свои слова цитатами из Достоевского.

"Достоевский, Тургенев и Стравинский снова были вызваны для дачи показаний о России, которую французский президент щедро называет "великой силой Просвещения", – иронично описала пресс-конференцию французская Le Monde.

Вспомнил Макрон и о "Европе от Лиссабона до Владивостока" – идее, с которой Путин носился в перовое десятилетие своего правления, вплоть до своей знаменитой Мюнхенской речи в 2007 году. Удивительно, что французский президент не пригласил Россию в НАТО на особых условиях – эта идея, как "Европа от Лиссабона до Владивостока", также в свое время будоражила Кремль, пока в Москве на поняли, что ни в Европе, ни в НАТО Россию в ее нынешнем виде не ждут.

Зато прозвучало другое приглашение. Описывая нынешние взаимоотношения Запада и России, Макрон назвал Украину "раздражителем". И высказал надежду, что решение "украинского вопроса" позволит возродить формат G8. Сам же Макрон выразил готовность приехать в Москву в следующем году для участия в мероприятиях по случаю 75-й годовщины Дня Победы.

Если уж говорить о Победе, то возможно, Макрон не в курсе, но его позиция в этот день выглядела тем, что в учебниках советской истории называлось "полной и безоговорочной капитуляцией".

"Факт остается фактом: Владимир Путин не имеет ничего общего с Просвещением. Букет цветов, принесенный Брижит Макрон, – такой же, как и тот, который был подарен Ангеле Меркель в Сочи в прошлом году, – не должен никого обманывать: лидер Кремля любит силу и презирает Запад", - отметила в редакционной статье Le Monde.

Кремль торжествует

Путин взирал на потуги французского коллеги "разрядить обстановку" и "перезагрузить отношения" холодно и бесстрастно, но, надо полагать, в душе торжествуя. Единство Запада в отстаивании демократических ценностей, начавшие шататься еще во время строительства Северного потока-2 и продолжившее раскалываться после восстановления России в ПАСЕ, теперь во французском Провансе пошло глубокими трещинами.

С 2014 года – начала первой в послевоенной истории военной оккупации части европейского государства – Москва ждала, когда Запад сам придет на поклон. И, в представлении российского лидера, этот миг наступил. Впрочем, аппетит приходит во время еды, и сегодняшняя Россия, почувствовавшая слабость Запада, уже не готова ограничивать свои "хотелки" всего лишь восстановлением статуса члена G8. Отсюда и фарисейский ответ российского лидера: "Что касается возможного формата в рамках восьми государств — мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести "восьмерку" в свое время, наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров уже в рамках "семерки". То есть приезжайте, а мы там посмотрим.

Философию такого поведения российского лидера лучше всего, пожалуй, объяснил автор статьи в российском издании "Взгляд". Которое также позволим себе процитировать.

"В представлении Макрона восстановление "большой восьмерки" – это такая морковка, помахивая которой перед лицом России, можно побудить ее стать сговорчивей по украинской теме — ведь он искренне считает, что Москва хочет снова стать членом клуба. Наивно, ошибочно, совершенно неправильно? Да, но Макрон считает именно так… При этом мы хотим восстановления и улучшения отношений с Европой — потому что в некоторой степени являемся и европейской страной... То есть Старый Свет и Россия могут быть не частью одного целого — но стратегическими партнерами. Если, конечно, Европа перестанет быть атлантической, перестанет быть ведомой частью Запада, станет самостоятельной, вспомнит о том, что она является частью Евразии — и повернется лицом к востоку", – отмечает автор материала.

В этих словах – квинтэссенция нынешних чаяний Кремля. Которому уже недостаточно вернуть в орбиту своего влияния Украину, но нужно распространить это влияние на Европу. И трудно не согласиться с российским автором, добавив лишь, что этого не понимает не только Макрон, но и многие другие европейские политики.

Так что там с "украинским вопросом"?

Возвращаясь к украинскому вопросу, стоит отметить, что здесь французский президент также полностью пошел в фарватере российского видения.

"Мы должны проводить саммит "Нормандской четверки" при условии того, что будут достигнуты конкретные результаты, нам не нужна встреча ради встречи", – сказал в ходе пресс-конференции Эммануэль Макрон.

Стоит отметить, что подобную позицию перед встречей (буквально слово в слово) озвучивала российская сторона. Которая настаивает, что до того, как Украина сделает ряд шагов в контексте Минских договоренностей (в частности, речь об амнистии и вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса в полном объеме), встречи в Нормандском формате не будет. В то же время Украина добивается встречи для реализации первоочередных положений Минских договоренностей – прекращения огня, отвода войск и обсуждения дальнейших действий сторон.

Впрочем, достоверно говорить о том, в каком контексте украинский вопрос обсуждался за закрытыми дверями в ходе встречи Макрона с Путиным тет-а-тет, не представляется возможным. Как уже говорилось, лидеры двух стран воздержались от проведения итоговой пресс-конференции. Потому о результатах встречи мы будем судить по косвенным признакам уже в будущем.

Пока что эти признаки указывают, что кое-что из того, о чем было заявлено перед встречей, действительно получило свое продолжение. Так, уже через день после визита Путина во Францию американский президент Дональд Трамп, предварительно переговорив с Макроном, заявил о готовности пригласить Россию на встречу G7 в 2020 году. Сам же Макрон в своем Твиттере написал теплый пост о России, причем сделал это на русском языке. Таким образом, можно предположить, что главы Франции и России нашли общий язык, по крайней мере, по некоторым вопросам. Скорей всего, больше информации, о чем все-таки договорились Путин с Макроном, появится уже в нынешние выходные: на встрече G7. Вероятнее всего, именно там Макрон озвучит мировым лидерам позицию Кремля по всем вопросам.

Нужно бороться дальше

Тем временем украинские эксперты советуют не делать далеко идущих выводов из всего, что прозвучало на Лазурном берегу.

"Действительно, Европа сегодня больше настроена идти на сближение с Россией, нежели на конфронтацию. И теплый прием во Франции это подтвердил, – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса. – При этом Путин сыграл очень грамотно, весьма холодно отреагировав на предложения. Он сейчас выступает в роли "невесты на выданье", а потому делает вид, что для него эти предложения не важны", – отметил эксперт.

В то же время, по его словам, позиция Макрона не является консолидированной позицией Запада, она представляет позицию Франции и некоторых других государств, но далеко не всех.

"Скорей можно говорить, перефразируя, о "разноскоростном Западе" – будет отдельно ЕС, будет Британия, и будут США, которые, каждый по-своему, будут вести свою политику с Россией, в том числе в вопросе санкций. Для Украины это означает, что с каждой страной или группой нужно будет говорить в отдельности", – отметил Илья Куса.

Аналогичной позиции придерживается и политолог Владимир Фесенко.

"Не стоит забывать, что предложения высказаны Макроном. Который, несомненно, либеральный политик и сторонник евроатлантического сотрудничества. Но в котором, как мне кажется, есть очень сильная циничная составляющая. Для него ценности – на втором плане. На первом – личный политический успех. И его действия стоит рассматривать в этом контексте", – сказал Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня".

По словам эксперта, сегодня французский лидер преследует ряд целей, в частности купировать движение желтых жилетов, влияние на которое оказывает Россия, а также, возможно, застолбить за собой место европейского лидера умеренно пророссийских сил.

"Заигрывание Макрона с Путиным делает ситуацию несколько более сложной. Это вызов для нашей дипломатии: нужно быть более гибкими, не бросаться в крайности, однако четко вычертить красные линии, за которые мы не намерены отступать. Но понятно, что в Нормандском формате первую скрипку будет играть не Макрон, а все-таки Меркель. Противовесом игре Макрона с Путиным должно быть наше сближение с Германией", – сказал эксперт.

По его словам, Макрон не является репрезентатором консолидированной позиции Запада.

"И вопрос с приглашением в G7 будет решать не Макрон. Необходимо консолидированное решение всех стран. Другой вопрос, что поддержка Трампа в этом вопросе – это уже серьезно", – сказал эксперт.

Отметим, ранее новости "Сегодня" рассказывали о переговорах Макрона и президента Украины Владимира Зеленского в Париже.

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