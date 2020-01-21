Обмен пленниками с Россией: Украина надеется на помощь ОБСЕ

Людмила Денисова и Эди Рама во время визита на Донбасс. Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Украинские власти рассчитывают, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе поможет 115 украинским гражданам, незаконно лишенным свободы в России, вернуться на родину.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила 21 января председателю ОБСЕ, премьер-министру Албании Эди Раме, который находится с визитом в Украине.

Денисова напомнила об обмене заключенными по формуле "35 на 35", который состоялся между Россией и Украиной в сентябре.

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"Однако еще 115 украинских заключенных остаются в местах лишения свободы на территории РФ. Прошу действующего председателя ОБСЕ применить все рычаги влияния с целью восстановления прав граждан Украины и скорейшего возвращения их на родину", – добавила омбудсмен.

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Кроме того, Денисова попросила Раму способствовать возвращению и пленников, которые удерживаются на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса.

Напомним, что в 2019 году состоялось два крупных обмена: 8 сентября Россия вернула 35 украинских политзаключенных и военнопленных, среди которых были Олег Сенцов, Александр Кольченко, Роман Сущенко и 24 украинских моряка, а 30 декабря вернулись 76 человек, которые удерживались боевиками на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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