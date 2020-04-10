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  1. Новости политики

Обмен пленными до Пасхи: Кулеба прокомментировал

10 апреля, 12:04

Денис Беспалов

Возвращение соотечественников является принципиально важным для украинских властей

Украинские власти делают все, чтобы вернуть на Родину украинцев, которые находятся в плену у боевиков и России. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя достигнутые договоренности об обмене удерживаемыми лицами.

"Возвращение наших соотечественников является для нас принципиально важным, и мы всегда будем работать прежде всего над достижением этой цели, чтобы вырвать людей из плена, вернуть им свободу и вернуть их близким и родным", – заявил он.

При этом министр отметил, что не будет вдаваться в детали относительно этих предварительных договоренностей, поскольку они являются "чувствительными, проблемными и эмоционально тяжелыми".

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Ранее Кулеба подтвердил, что 8 апреля была достигнута договоренность, что новый обмен пленными должен состояться до православной Пасхи, "то есть на следующей неделе".

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Договоренность об обмене достигнута на заседании Контактной группы. Представители Украины, "ЛНР" и "ДНР" принципиально согласовали списки лиц для обмена.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина передала список более 200 лиц для будущего обмена пленными.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Донбасс Украина обмен пленными Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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