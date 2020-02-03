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Обмен "всех на всех" пока невозможен: у боевиков сделали заявление

3 февраля, 15:31

Боевики назвали условие для масштабного обмена

Фото: ppu.gov.ua/

Фото: ppu.gov.ua/

Обмен пленными по формуле "всех на всех", предусмотренный Минскими договоренностями, пока невозможен. Об этом заявила "омбудсмен" так называемой Донецкой народной республики Дарья Морозова.

"Пока нет закона об амнистии, пока нет закона, запрещающего преследование лиц, которые участвовали в конфликте на Донбассе. То есть каждому человеку можно какие-то претензии предъявить. Соответственно, обмен "всех на всех" невозможен до полной остановки конфликта", – заявила она.

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Она добавила, что, несмотря на это, обмены удерживаемыми лицами прекратиться не могут, потому что какое-то количество людей и далее находится в заключении.

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Напомним, 29 января в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, на котором участники гуманитарной подгруппы ТКГ договорились обменяться списками удерживаемых лиц для их дальнейшей верификации.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Киев и Москва начали обсуждать новый обмен пленными. По его словам, новый обмен будет касаться крымских татар и украинцев, которых удерживают в России. Одновременно обсуждаются "два трека, два списка". Один – с боевиками Донбасса, другой – с Россией.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Донбасс заложники боевики заложники у сепаратистов обмен пленными

Источник: Интерфакс

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