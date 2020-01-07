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ОБСЕ обвинила Украину в нарушении отвода вооружений, штаб ООС отрицает

7 января, 14:06

Украинская сторона говорит, что отчеты ОБСЕ противоречат принципам нейтральности и беспристрастности

/ Фото: ОБСЕ

В ежедневных отчетах от 4 и 6 января 2020 года командой СММ ОБСЕ, миссию которой недавно боевики не пропустили на оккупированную часть Донбасса, продолжает предоставляться недостоверная информация о нарушениях украинской стороной Минских договоренностей по отводу вооружения, а именно зенитных ракетных комплексов 9К33 "Оса".

Об этом сообщила пресс-служба украинской стороны СЦКК.

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон информирует, что размещение указанной военной техники не подпадает под действие Минских соглашений по отводу вооружения", – заявили в пресс-службе.

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Там отметили, что согласно Минским договоренностям отводу подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты.

Об отводе зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не идет.

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"Освещение подобной информации противоречит принципам нейтральности и беспристрастности, которыми руководствуются представители СММ ОБСЕ при предоставлении чувствительной информации оборонного характера", – отметили в пресс-службе.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что одним из основных итогов встречи в "нормандском формате" стала договоренность о расширении мандата ОБСЕ (в том числе круглосуточное патрулирование).

Напомним, 1 января 2020 года Албания возглавила ОБСЕ. Премьер-министр и министр Европы и иностранных дел Эди Рама, вступая в должность действующего председателя ОБСЕ, заявил: "Кризис в Украине и вокруг нее остается самой насущной угрозой безопасности в Европе. Усилия по урегулированию конфликтов будут в центре внимания албанского председателя, поскольку недопустимо, чтобы затяжные конфликты в нашем регионе по-прежнему уносили жизни. ОБСЕ зарекомендовала себя как организация, которая не только может быстро развертываться в зонах конфликтов, но иногда может делать это там, где никто другой не может".

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война обсе Донбасс боевики наблюдатели отвод вооружения СЦКК

Источник: Сегодня

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