Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ: что произошло на Донбассе

Украинская сторона в СЦКК заявляет о недопустимости таких действий боевиков в отношении наблюдателей

/ Фото: ОБСЕ

Боевики снова не пустили наблюдателей ОБСЕ на оккупированную часть Донбасса – на этот раз представителям миссии запретили проезд через блокпосты в районе Верхнешироковского и Приморского, и в районе Михайловки. Об этом сообщает Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

"В очередной раз в ежедневном отчете от 31 декабря 2019 года СММ ОБСЕ информирует об отказе патрулю миссии в проезде на временно оккупированную территорию Донецкой области через блокпосты возле населенных пунктов Верхнешироковское и Приморское. Кроме того, боевики не позволили наблюдателям войти на территорию объекта вооруженных формирований у населенного пункта Михайловка. Такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и передвижение или подготовку войск", – говорится в заявлении.

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Украинская сторона в СЦКК заявляет о недопустимости таких действий боевиков в отношении наблюдателей ОБСЕ.

Отметим, что мандат СММ предполагает свободный и безопасный доступ представителей ОБСЕ по всей территории Украины. В Минске стороны соглашались ранее с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ является нарушением.

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Как сообщали новости "Сегодня", на "нормандских переговорах" в Париже 9 декабря лидеры государств договорились о расширении мандата ОБСЕ в режиме 24/7, то есть наблюдатели должны будут проводить свою работу и в темное время суток. А тем временем Албания возглавила ОБСЕ, а новый председатель уже сделал заявление по Украине.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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