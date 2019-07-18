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Обсуждали Украину: Макрон провел переговоры с Путиным

18 июля, 18:45

Президенты Франции и России обсудили нормандский формат и войну на Донбассе

Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон и его российский коллега Владимир Путин, которые в прошлом месяце обсудили "украинский вопрос" на саммите G20 в Японии, провели переговоры, одной из тем которых вновь стал конфликт на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, отметив, что лидеры также выразили желание активизировать сотрудничество в нормандском формате.

"Выражена готовность активизировать совместную работу на этом направлении, в том числе в рамках нормандского формата", — отметили в Кремле.

Переговоры проходили в телефонном режиме – звонок был инициирован Парижем 18 июля.

Напомним, что на прошлой неделе в Париже состоялась встреча советников лидеров стран "нормандского формата" – Украины, России, Франции и Германии. Среди прочих вопросов делегаты сумели договориться о новом перемирии на Донбассе, а также о новых участках для разведения сил и средств.

Помимо этого, как сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко, на встрече была достигнута договоренность об обмене пленными. Пристайко не уточнил, о каком именно пленников количестве идет речь, но напомнил, что президент Владимир Зеленский говорил о "10 на 10, 15 на 15".


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Тег Россия, Франция, переговоры, Путин, нормандская четверка, нормандский формат, Макрон

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