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Оценят подготовку к вступлению: эксперты НАТО прибыли в Украину

6 ноября, 14:00

Оценочная миссия военного блока проанализируют выполнение Годовой национальной программы-2019

/ Фото: Офис Президента Украины

Спустя меньше недели после визита в Украину главного руководящего органа НАТО – Североатлантического совета, военный блок отправил в Киев новую делегацию.

Как сообщили в миссии Украины при НАТО, делегаты пробудут в украинской столице с трехдневным визитом, чтобы оценить подготовку страны к членству.

"6-8 ноября оценочная миссия НАТО встретится с представителями почти всех центральных органов исполнительной власти, привлеченных к выполнению Годовой национальной программы под эгидой комиссии Украина – НАТО на 2019 год", – заявили дипломаты, назвав ГНП основным инструментом подготовки страны к членству в альянсе.

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По итогам визита делегаты подготовят рекомендации к отчету о выполнении ГНП-2019, который позже представят государствам-членам блока.

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Окончательную оценку успехам Киева в выполнении программы дадут на последнем в текущем году заседании комиссии Украина – НАТО, которое состоится 11 декабря в штаб-квартире Североатлантического альянса. Там же обсудят и вопросы подготовки ГНП-2020.

В заседании будет участвовать вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, которого, напомним, назначили председателем Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции страны.

Годовая национальная программа под эгидой комиссии Украина – НАТО является программой стратегических реформ и других мероприятий, необходимых для обеспечения эффективной, целенаправленной и системной подготовки Украины к членству в альянсе. Основной акцент в программе сделан на достижении соответствия критериям членства в НАТО, укреплении демократии, политической, экономической, судебной реформ, реформах избирательного законодательства, образования, науки, здравоохранения, росте экономики, борьбы с коррупцией, повышении благосостояния граждан, а также реформе сектора безопасности и обороны – в соответствии с рекомендациями альянса, а также переводе Вооруженных сил на стандарты НАТО.

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Источник: Сегодня

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