Интеграция в НАТО после реформы СБУ: что пообещал Йенс Столтенберг в Киеве

Фото: REUTERS/Huseyin Aldemir

В среду, 29 октября, начался визит в Украину постоянно действующего руководящего органа НАТО – Североатлантического совета НАТО под председательством генсекретаря Альянса Йенса Столтенберга. Целью визита стало обсуждение интеграции Украины в альянс.

Министр обороны Андрей Загороднюк анонсировал решение Североатлантического альянса и Украины о новом формате отношений еще 25 октября, когда заявил о "перезапуске формата работы с НАТО".

Какие перспективы интеграции Украины в НАТО озвучил господин Столтенберг во время пребывания в Киеве, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

"Нелегкая дорога в НАТО"

Для начала, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал старт разведения сил в Золотом и призвал Россию выполнять Минские соглашения. Об этом он заявил на совместной с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Одессе.

"Мы приветствуем все действия по разведению, которые направлены на мирное урегулирование конфликта. Мы увидели определенный прогресс в Станице Луганской и хотели, чтобы этот пример наследовался", – сказал он.

Несмотря на некоторые подвижки в урегулировании конфликта, отметил Столтенберг, на Донбассе все еще стреляют, и Россия должна прекратить военные действия.

"Мы в НАТО подчеркиваем, что Россия несет четкую ответственность за имплементацию Минских соглашений. В частности, она должна вывести все войска с территории Восточной Украины и прекратить дестабилизацию Украины", – заявил генсек альянса.

По словам Столтенберга, Украина и НАТО выходят на новый уровень сотрудничества.

"Мы имеем долгосрочное партнерство с Украиной и время от времени его адаптируем, корректируем, дополняем и меняем форматы нашего сотрудничества. Этой весной мы приняли решение в дальнейшем развивать сотрудничество в различных областях, и в частности в области сил и средств военно-морского флота", – заявил генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что сейчас альянс работает с Украиной в трех форматах: комплексный пакет помощи, годовые национальные программы и Комиссия Украина-НАТО.

"Сейчас мы запускаем новую инициативу, которая имеет целью скоординировать и совместить эти разные форматы сотрудничества, сделав их более упорядоченными", – добавил он.

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Столтенберг и Зеленский. Фото: REUTERS/AP

Далее Столтенберг раскрыл детали этого комплексного пакета помощи для Украины.

"НАТО продолжает оказывать Украине практическую поддержку. Сегодня мы рассмотрели наш Комплексный пакет помощи для Украины. С помощью десяти трастовых фондов члены и партнеры НАТО обязались выделить более 40 млн евро для поддержки Украины", - заявил Столтенберг.

В частности, он отметил, что речь идет о таких направлениях, как совершенствование систем командования и управления, кибербезопасности и медицинской реабилитации. Также Столтенберг отметил, что эта помощь приносит реальные результаты.

"Мы помогаем раненым военнослужащим, мужчинам и женщинам, получить необходимое им лечение. Мы усиливаем устойчивость Украины к гибридным угрозам и кибератакам", - подчеркнул он.

Кроме того, члены НАТО проводят для украинских военнослужащих военную подготовку, и советники альянса ежедневно оказывают поддержку в реформировании сектора обороны и безопасности Украины.

Разумеется, НАТО ожидает ответных шагов навстречу со стороны Украины – в частности, вступления в силу закона о национальной безопасности и реформу Службы безопасности Украины.

"Мы ожидаем введения закона о национальной безопасности, который был принят в прошлом году, а также реформирования Службы безопасности. Советники НАТО будут работать с вами над внедрением евроатлантических принципов и лучших образцов работы для усиления верховенства права, для обеспечения прав меньшин и для усиления борьбы с коррупцией для того, чтобы все аспекты государственной жизни были открытыми и прозрачными", – подчеркнул Столтенберг.

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По его словам, такая работа будет свидетельствовать о желании Украины вступить в НАТО. При этом он подчеркнул, что двери НАТО остаются открытыми, хотя "дорога в НАТО не является легкой".

При этом Столтенберг отметил, что ни одна страна не имеет права вето на вступление Украины в Североатлантический альянс.

"Как суверенная страна Украина имеет право выбирать свои собственные оборонные договоренности. Двери НАТО остаются открытыми. Путь к членству в НАТО не является легким. Для тех, кто его выбирает, он требует преданности и серьезного реформирования", – заявил генеральный секретарь альянса во время выступления в Верховной Раде Украины.

При этом Столтенберг объяснил, что решение об окончательном присоединении страны к НАТО принимают его члены вместе с теми, кто хочет присоединиться, и только они.

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"Никакая страна извне не имеет права вето. Время разделения на сферы влияния уже прошло", – подчеркнул он.

Венгрия не рада Украине в НАТО

Впрочем, не все страны, составляющие Североатлантический альянс, рады видеть нашу страну в своих рядах. В частности, Венгрия продолжает попытки давить на Украину через НАТО– 30 октябряБудапешт заблокировал совместное заявление представителей стран альянса по Украине.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, в ходе подготовки заявления Будапешт сделал ряд предложений, которые обязывали бы Украину обратить внимание на права венгерской общины на Закарпатье. Однако эти предложения приняты не были. В результате Венгрия наложила вето на документ.

"Мы не готовы жертвовать интересами 150 тысяч этнических венгров, которые живут на Западе Украины", – подчеркнул Сийярто.

Любопытно, что блокировка заявления НАТО произошла в день визита президента России Владимира Путина в Венгрию, где он встретится с премьер-министром Виктором Орбаном.

Сам Орбан заявил на совместной пресс-конференции с Путиным, что декларация НАТО в отношении Украины приостановлена Венгрией до внесения туда гарантий венгерскому меньшинству.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

"Вето – это очень сильное выражение, мы рекомендовали рассмотреть это заявление (НАТО – Ред.) вторично. Я думаю, что еще идет дискуссия, и обсуждение не завершилось", – сказал Орбан.

По его словам, Венгрия как член НАТО хотела бы решить ситуацию, "когда венгерское меньшинство в Закарпатском регионе страдает от дискриминации и живет под угрозой".

Но уже на следующий день, в четверг, 31 октября, Венгрия разблокировала декларацию НАТО по Украине.По словамминистра иностранных дел страны Петера Сийярто, Будапешт поменял свою позицию, поскольку в последний момент венгерские предложения к документу были учтены.

Отношения Будапешта и Киева обострились после принятия в Украине нового закона о языке. Единственным государственным языком в стране стал украинский. Он является обязательным для всех органов власти и общественных организаций, но не распространяется на частное общение.

Венгрия выразила опасение, что новый украинский закон может ущемить права венгерского меньшинства на Закарпатье. По мнению Будапешта, это нарушает основные принципы Евросоюза и Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

В свою очередь официальный Киев заявил, что полностью гарантирует защиту прав нацменьшинств, а закон о языке расширяет их возможности играть важную роль в украинском обществе.

Напомним, что министр обороны Андрей Загороднюк и замглавы МИД Украины Егор Божок ездили в штаб-квартиру Альянса. Министр заявил, что Украина не планирует просить о ПДЧ в НАТО. Украинское правительство больше не намерено действовать "методом попугая", а возьмется за изменения в украинской армии.

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