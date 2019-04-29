Путин хочет договариваться с Зеленским об общем гражданстве и назвал условия

Президент России заговорил о взаимном обмене и гражданством и выдачей паспортов России и Украины

Фото: Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Handout via REUTERS.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 апреля, заявил, что рассчитывает договориться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу гражданства.

"Очень хорошо", – оценил глава российского государства слова Зеленского о том, что тот готов выдавать украинские паспорта всем россиянам.

"Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего", – сказал Путин и пояснил, что имеет в виду общность русского и украинского народов.

"Если они будут выдавать гражданство россиянам на Украине, а мы украинцам в России, мы довольно быстро придем к общему знаменателю и искомому результату. У нас будет общее гражданство", – сказал Путин.

Накануне в Кремле приняли во внимание заявление будущего президента Украины Владимира Зеленского относительно указа российского лидера Владимира Путина по упрощенному гражданству РФ для жителей оккупированных территорий Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В свою очередь Зеленский ответил Путину на "паспортизацию" оккупированного Донбасса. Он объяснил, что российский паспорт дает на самом деле – право быть арестованным за мирный протест, право не иметь свободных и конкурентных выборов, право забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Он также выразил надежду, что на ближайшей встрече в "нормандском формате" Россия продемонстрирует готовность к деэскалации.

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством. 25 апреля вечером состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за действий Кремля. Международное сообщество резко восприняло решение путина об упрощенном режиме предоставления жителям ОРДЛО российского гражданства. В ЕС призывали воздержаться Россию от своих планов, а в США считают, что Москва раздувает конфликт после выборов в Украине, вместо мирного урегулирования. В ООН надеются, что удастся реанимировать дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Донбассе. Читайте все подробности о российской "паспортизации" Донбасса.

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