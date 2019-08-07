"Очень правильный шаг": дипломат объяснил важность визита Зеленского в Турцию

Несмотря на взаимоотношения Турции с Россией, для Украины эта страна занимает особое место

Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию является очень верным решением для поддержания и развития отношений Киева и Анкары.

Так у себя в Twitter заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, отметив важность Турции для украинской безопасности и торговли, несмотря на турецко-российские взаимоотношения.

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"Очень правильный шаг. Турция крайне важна для нашей безопасности и торговли. Какими бы ни были отношения Турции с Россией, мы всегда будем иметь возможности оставаться отдельным важным игроком для Анкары. И визит президента – это как раз закрепление и использование таких возможностей", – пишет дипломат.

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Напомним, что в ходе двухдневного визита в Турцию Зеленский планирует встретиться со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, Вселенским патриархом Варфоломеем и представителями украинской и крымскотатарской общин. Также, среди прочего, планируется обсуждение вопросов российской агрессии и военного сотрудничества между Турцией и Украиной.

Мы также писали, что после второго тура президентских выборов Зеленский слетал в турецкий Бодрум на отдых вместе с семьей – супругой и детьми. Не обошлось без неприятного инцидента с россиянами: когда президент Украины выходил из отеля, на него "налетели" журналисты из РФ. Зеленский отвадил российских пропагандистов, которые пытались задать ему вопросы о российско-украинских отношениях и ситуации на Донбассе.

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