Пользователи сети считают, что это был «стеб», а некоторые приплели сюда Кличко и Зеленского

Андрей Богдан. Фото: Facebook

"Очень жирная утка": соцсети высмеяли заявление Богдана об отставке https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD 2019-08-02T15:30:00+03:00 Политика Пользователи сети считают, что это был «стеб», а некоторые приплели сюда Кличко и Зеленского

Ситуация с отставкой главы Офиса президента Андрея Богдана взбудоражила общественность в Украине. Некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщали о каком-то заявлении со странным текстом. Однако позже президент Украины Владимир Зеленский расставил все точки над "і". Но вот простых украинцев прилично повеселила эта новость, однако называют эти новости "жирной уткой" – сайт "Сегодня" собрал реакцию соцсетей.

В якобы своем заявлении Андрей Богдан написал следующее: "Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания".

Эта новость быстро разлетелась по интернету, однако представители офиса президента сразу же опровергли, что их шеф уходит с занимаемой должности. Однако сегодня, 2 августа, Зеленский подтвердил наличие заявления Богдана об отставке. Только вот президент объяснил, что такие заявления есть от всех членов его команды и добавил, что в случае необходимости может предоставить подобные заявления на увольнение и от других членов его команды.

Что пишут в сети.

Отметим, бытует мнение, что это был намеренный "вброс" в информпространство Украины, но неизвестно кто за этим стоит. Читайте подробней на сайте "Сегодня", что нужно знать об отставке Андрея Богдана.

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