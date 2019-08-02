"Очень жирная утка": соцсети высмеяли заявление Богдана об отставке

Ситуация с отставкой главы Офиса президента Андрея Богдана взбудоражила общественность в Украине. Некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщали о каком-то заявлении со странным текстом. Однако позже президент Украины Владимир Зеленский расставил все точки над "і". Но вот простых украинцев прилично повеселила эта новость, однако называют эти новости "жирной уткой" – сайт "Сегодня" собрал реакцию соцсетей.
В якобы своем заявлении Андрей Богдан написал следующее: "Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания".
Эта новость быстро разлетелась по интернету, однако представители офиса президента сразу же опровергли, что их шеф уходит с занимаемой должности. Однако сегодня, 2 августа, Зеленский подтвердил наличие заявления Богдана об отставке. Только вот президент объяснил, что такие заявления есть от всех членов его команды и добавил, что в случае необходимости может предоставить подобные заявления на увольнение и от других членов его команды.
Что пишут в сети.
Отметим, бытует мнение, что это был намеренный "вброс" в информпространство Украины, но неизвестно кто за этим стоит. Читайте подробней на сайте "Сегодня", что нужно знать об отставке Андрея Богдана.
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