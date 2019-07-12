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"Один большой позор": у Зеленского отреагировали на принятие Избирательного кодекса

12 июля, 09:57

Стефанчук также ответил на вопрос, подпишет ли Зеленский принятый документ

Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук. Фото: president.gov.ua

Принятие Верховной Радой Избирательного кодекса проходило с нарушением регламента, поэтому пока не известно, подпишет ли его президент Украины. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук.

Он напомнил, что президент Зеленский выступает за открытые списки, однако намерен изучить принятый документ, который ему передадут на подпись.

"Когда с 18-й попытки "родили" кодекс, который никто не видел и не читал... Меня спрашивают, какое отношение у вас к Избирательному кодексу? А я говорю, что я не могу сказать, потому что я знаю Избирательный кодекс, я знаю 4,5 тысячи поправок к нему. А за что голосовали, я не знаю. Будет ли он подписан? Бесспорно, он (принятый Кодекс) будет проанализирован, потому что мы уже сейчас видим нарушения регламента при принятии этих вещей... То, что называли делом чести этой Верховной Рады, превратилось в один большой позор... Любое решение (подписать или ветировать – ред.) будет приниматься после того, как мы изучим этот Кодекс", – заявил Стефанчук.

Также новости "Сегодня" писали, как реагировали украинские политики на принятие Кодекса. Новинский и Порошенко, Яценюк и Ляшко прокомментировали голосование за кодекс. некоторые называют историческим решение украинского парламента.

После рассмотрения более четырех с половиной тысяч поправок и неоднократных возвращений к голосованию уходящему парламенту удалось "наскрести" 230 голосов в поддержку проекта. Теперь слово за президентом: очевидно, что его вето (в случае наложения такового) нынешняя Верховная Рада преодолеть не успеет, да и не сможет. А будущая – вряд ли захочет. Читайте подробней в материале "Сегодня", кто остался в выигрыше от принятого Избирательного кодекса и что он предполагает.


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Тег Рада, президент, избирательный кодекс, Стефанчук

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Источник:

УНИАН

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