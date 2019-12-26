Один из законопроектов Зеленского признан неконституционным

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Предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о досрочном прекращении полномочий депутатов-кнопкодавов(№1027), является неконституционным.

Об этом 26 декабря заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

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"Да. Есть вывод Конституционного суда, что законопроект не соответствует требованиям ст. 157", – сказал Вениславский.

Напомним, что статья 157 Конституции Украины запрещает вносить изменения в главный закон страны, если эти изменения предусматривают "отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины".

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Президентский законопроект №1027 зарегистрировали в Верховной Раде 29 августа. Он расширяет перечень оснований для прекращения полномочий народных депутатов: в случае установления судом фактов кнопкодавства, а также за прогул трети пленарных заседаний или заседаний комитета за одну очередную сессию.

3 сентября Рада направила законопроект №1027 на утверждение в Конституционный суд.

В то же время, 19 декабря парламент принял законопроект №2148, который вводит уголовную ответственность за умышленное неличное голосование народными депутатами в виде штрафов от 3000 до 5000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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