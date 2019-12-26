Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,26
25,77

Один из законопроектов Зеленского признан неконституционным

26 декабря, 18:08

Предложение президента назвали нарушающим права кнопкодавов

/ Фото: Getty Images

Предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о досрочном прекращении полномочий депутатов-кнопкодавов(№1027), является неконституционным.

Об этом 26 декабря заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

Читайте также: Ежовые рукавицы для Верховной Рады: нардепов оставят без денег и спама

Реклама

"Да. Есть вывод Конституционного суда, что законопроект не соответствует требованиям ст. 157", – сказал Вениславский.

Напомним, что статья 157 Конституции Украины запрещает вносить изменения в главный закон страны, если эти изменения предусматривают "отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины".

В тренде
Зеленский попал на итоговую обложку журнала The Week
Обложка The Week

Президентский законопроект №1027 зарегистрировали в Верховной Раде 29 августа. Он расширяет перечень оснований для прекращения полномочий народных депутатов: в случае установления судом фактов кнопкодавства, а также за прогул трети пленарных заседаний или заседаний комитета за одну очередную сессию.

3 сентября Рада направила законопроект №1027 на утверждение в Конституционный суд.

В то же время, 19 декабря парламент принял законопроект №2148, который вводит уголовную ответственность за умышленное неличное голосование народными депутатами в виде штрафов от 3000 до 5000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Конституция Владимир Зеленский кнопкодавы Конституционный суд кнопкодавство права человека

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Президент Грузии может не поехать в Москву из-за Зеленского
Президент Грузии может не поехать в Москву из-за ЗеленскогоПолитика
Россия достроила мост в Крым: появилась реакция Польши
Россия достроила мост в Крым: появилась реакция ПольшиПолитика
"Путин сознательно создал для Зеленского эмоциональную воронку": интервью с Павлом КлимкинымУкраина
В
В "Слуге народа" рассказали, какой должна быть зарплата нардепаЭкономика
Лавров назвал главное условие для прекращения войны на Донбассе
Лавров назвал главное условие для прекращения войны на ДонбассеПолитика
Нардепы лишились трех миллионов гривен из-за прогулов: подробности
Нардепы лишились трех миллионов гривен из-за прогулов: подробностиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...