Зеленский предлагает Раде упросить процедуру лишения полномочий нардепов

Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Конституцию страны относительно дополнительных оснований для досрочного прекращения полномочий народного депутата.

Соответствующий проект закона о внесении изменений в ст. 81 Конституции Украины №1027 президент определил как безотлагательный.

Более подробно читайте в материале: Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео.

Текст документа на сайте Верховной Рады на данный момент отсутствует.

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Ранее Дмитрий Разумков, глава партии Слуга народа, рассказал о том, как его политсила намерена следить за дисциплиной своей фракции в новоизбранной Верховной Раде.

"Именно дисциплинарные меры – это первое, с чего мы начнем, и их мы пропишем законодательно. Если вы не ходите на работу, вас увольняют – почему с депутатом должно быть по‑другому? Выдвигала их именно партия "Слуга народа", и мы несем за них ответственность, в том числе репутационную", – сказал он.

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При этом Разумков призвал судить будущих депутатов по их новым делам и поступкам.

Он напомнил, что его политсила намерена воспользоваться монобольшинством в Раде, чтобы в первые недели ее работы принять пакет дисциплинарных законопроектов, в том числе и закон о снятии депутатской неприкосновенности.

Разумков назвал отмену депутатского иммунитета еще одним способом оборвать коррупционные цепочки в парламенте.

Отметим, с 10:00 29 августа началась трансляция первой сессии Верховной Рады Украины IX созыва.

Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

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