Одна из тем встречи Макрона и Путина на G20 коснется Украины

Президент Франции намерен обсудить с российским коллегой в Осаке новые "нормандские" переговоры

Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw.

Одной из тем встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в рамках двухдневного саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке будет организация встречи в "нормандском формате", сообщила 27 июня посол Франции в РФ Сильви Берманн.

"Президент Франции хотел бы организовать в ближайшем будущем саммит в нормандском формате. Он продолжает регулярный диалог с президентом Путиным по Сирии, по целому ряду вопросов, которые вызывают взаимный интерес", — сказала она.

Личная встреча Макрона и Путина состоится в первый день G20 – 28 июня.

Напомним, что в этот же день состоятся переговоры Путина с американским президентом Дональдом Трампом. Как стало известно, они начнутся в 14:00 по местному времени (8:00 по Киеву) и будут идти не дольше полутора часов. Также в этот день у Трампа запланированы встречи с лидерами Германии, Индии, Бразилии и Японии.

Кроме того, как мы уже писали, ранее в США заявили, что ожидают от встречи Трампа и Путина обсуждения тем Ирана, Украины, Сирии, Ближнего Востока, а также вопросов контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений.

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