Стало известно, о чем будут общаться Трамп и Путин при встрече

Президент США Дональд Трамп ожидает встречи с президентом Путиным на G20

Путин и Трамп. Фото: kremlin.ru.

Соединенные Штаты Америки ожидают, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудят на полях саммита G20 в Осаке Иран, Украину, Сирию, Ближний Восток, вопросы контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга.

"Президент Трамп ожидает встречи с президентом Путиным на G20. Это обычное мероприятие, которое происходит в таких случаях, это не официальный саммит, но ожидается, что это будет разговор, который будет сосредоточен в первую очередь на вопросах региональной безопасности, в том числе Иране, Украине, Сирии, Ближнем Востоке, они также затронут тему контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений. Официальной повестки нет, но это те темы, обсуждение которых ожидается", — сказал он.

В то же время, президент РФ Владимир Путин заявил, что и Россия, и США заинтересованы в диалоге.

"У них свое представление о том, как решаются те или другие вопросы, у нас есть свои. Но без диалога найти консенсус невозможно. Поэтому, как только они будут готовы — пожалуйста, мы с удовольствием будем развивать эти отношения", — добавил Путин.

Кроме того, российский президент заверил, что Соединенным Штатам предстоит самостоятельно решать, нужен ли им диалог с Россией.

"Это пускай они сами там решают, нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен диалог — пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождем, пока они созреют", — сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", спецпредставитель США по Украине Курт Волкер пояснил, что Трамп с Путиным будут говорить об Украине, если встретятся на саммите "Большой двадцатки". Он также напомнил, как американский лидер отказался от встречи с хозяином Кремля на прошлом саммите "Большой двадцатки" в Аргентине из-за нападения российских военных на украинские корабли в Керченском проливе.

О необходимости встречи Трампа и Путина рассказывали в комментарии сайту "Сегодня" эксперты-международники Богдан Яременко и Антон Кучухидзе. В то же время они разошлись во мнении, состоится ли долгожданная встреча между президентами США и Российской Федерации.

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