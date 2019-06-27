Полтора часа на Путина: стал известен график Трампа на G20

В первый день саммита у президента США запланированы встречи с лидерами России, Германии, Индии, Бразилии и Японии

Дональд Трамп. Фото: AFP

Личная встреча российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом во время саммита "Большой двадцатки" в Японии может продлиться полтора часа.

Согласно опубликованному графику Трампа, начало переговоров назначено на 14:00 28 июня по местному времени (8:00 по Киеву), а после них он в 15:30 планирует встретиться президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Кроме того, в 8:30 президент США также встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, через 45 минут к ним просоединится индийский премьер Нарендра Моди, а в 9:35 Трамп встретится с Моди лично.

В 10:30 у американского президента запланированы переговоры с Ангелой Меркель.

На на второй день саммита у Трампа запланированы встречи с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

После завершении саммита Трамп отправится в Южную Корею на переговоры с ее президентом Мун Чжэ Ином.

Кроме того, как мы уже писали, ранее в США заявили, что ожидают от встречи Трампа и Путина обсуждения тем Ирана, Украины, Сирии, Ближнего Востока, а также вопросов контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений.

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