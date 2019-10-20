Одна отставка и четыре назначения: Кабмин объявил о перестановках в ОГА

/ Фото: Кабинет министров Украины

Правительство Украины приняло ряд кадровых решений, уволив нескольких губернаторов и назначив на их место других.

Так, помимо снятия с Михаила Бно-Айрияна обязанностей председателя Киевской областной государственной администрации и назначения на его место Алексея Чернышева, Кабмин согласовал назначение:

Андрея Балоня председателем Кировоградской ОГА;

Сергея Гайдая председателем Луганской ОГА;

Алексея Кучера председателем Харьковской ОГА;

Андрея Прокопенко председателя Черниговской ОГА.

Кроме того, Денис Клюшников и Максим Скрыпник были назначены заместителями председателей Донецкой и Днепропетровской ОГА соответственно. Иван Федорова стал первым заместителя председателя Запорожской ОГА.

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Также Виталий Комарницкий был освобожден от должности Председателя Луганской ОГА.

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Напомним, что это уже не первые перестановки в высших эшелонах власти Украины. Так, три недели назад Зеленский принял заявление об увольнении с поста секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Данилюка.

А в прошлом месяце Кабмин объявил о других громких перестановках. В частности, были уволены главы Государственного агентства лесных ресурсов, Государственной архитектурно-строительная инспекции, Госслужбы геологии и недр, Государственной архивной службы, Нацагентства по вопросам государственной службы, Госагентства резерва, Госагентство по вопросам электронного правительства и Госслужбы Украины по безопасности на транспорте.

Все подробности в спецтеме Назначения во власти

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