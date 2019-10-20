Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,73
27,49

Одна отставка и четыре назначения: Кабмин объявил о перестановках в ОГА

20 октября, 18:19

Новых губернаторов получили Кировоградская, Луганская, Харьковская и Черниговская области

/ Фото: Кабинет министров Украины

Правительство Украины приняло ряд кадровых решений, уволив нескольких губернаторов и назначив на их место других.

Так, помимо снятия с Михаила Бно-Айрияна обязанностей председателя Киевской областной государственной администрации и назначения на его место Алексея Чернышева, Кабмин согласовал назначение:

  • Андрея Балоня председателем Кировоградской ОГА;
  • Сергея Гайдая председателем Луганской ОГА;
  • Алексея Кучера председателем Харьковской ОГА;
  • Андрея Прокопенко председателя Черниговской ОГА.

Кроме того, Денис Клюшников и Максим Скрыпник были назначены заместителями председателей Донецкой и Днепропетровской ОГА соответственно. Иван Федорова стал первым заместителя председателя Запорожской ОГА.

Реклама

Также Виталий Комарницкий был освобожден от должности Председателя Луганской ОГА.

В тренде
В Кабмине назвали имя нового киевского губернатора
Алексей Чернышов / Википедия

Напомним, что это уже не первые перестановки в высших эшелонах власти Украины. Так, три недели назад Зеленский принял заявление об увольнении с поста секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Данилюка.

А в прошлом месяце Кабмин объявил о других громких перестановках. В частности, были уволены главы Государственного агентства лесных ресурсов, Государственной архитектурно-строительная инспекции, Госслужбы геологии и недр, Государственной архивной службы, Нацагентства по вопросам государственной службы, Госагентства резерва, Госагентство по вопросам электронного правительства и Госслужбы Украины по безопасности на транспорте.

Все подробности в спецтеме Назначения во власти

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

губернатор перестановки кировоградская область Днепропетровская ОГА Донецкая ОГА харьковская ога Луганская ОГА черниговская ОГА Запорожская ОГА

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и Меркель
В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и МеркельПолитика
Дело Гладковского: за арестованного будет внесен залог – адвокат
Дело Гладковского: за арестованного будет внесен залог – адвокатПолитика
Министр энергетики США отрицает, что уходит в отставку из-за
Министр энергетики США отрицает, что уходит в отставку из-за "украинского" вопросаСША
Путин предлагает лидерам Запада экономический рост: эксперт о ситуации с Донбассом
Путин предлагает лидерам Запада экономический рост: эксперт о ситуации с ДонбассомПолитика
Суд избрал меру пресечения Гладковскому: детали дела
Суд избрал меру пресечения Гладковскому: детали делаПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...