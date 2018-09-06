Официальное заявление США уже близко: петиция по Сенцову набрала 100 тысяч подписей

К 11:00 по Киеву петиция на сайте Белого дома в США относительно украинского политзаключенного Олега Сенцова набрала достаточное количество подписей, чтобы Вашингтон сделал официальное заявление по украинцу.

Еще час назад народный депутат Дмитрий Тымчук написал в Facebook.

"По петиции относительно Сенцова за вчерашний день – просто блеск. С 9 августа по 5 сентября петиция набрала 66 тыс. подписей. Только за вчерашний день – почти 30 тыс. Осталось 2 дня и всего 4 тыс. подписей. Уверен – мы сможем", – написал Тымчук.

Он добавил, что появились проблемы с заходом на сайт Белого дома, где размещена петиция.

В то же время на страничке петиции можно увидеть, что к 11:00 по Киеву требование набрало более 100 тысяч, подписей (число можно увидеть под зеленой полоской справа), что обяжет Вашингтон сделать официальное заявление по поводу незаконного удерживания Россией украинца.

Напомним, в самой петиции говорится: "Европейский парламент уже обратился к Владимиру Путину о немедленном освобождении Олега Сенцова и других политзаключенных. Теперь настало время для Америки высказаться. Мы настоятельно призываем наше правительство занять твердую позицию по этому вопросу и использовать все возможные средства, чтобы требовать немедленного освобождения Олега Сенцова и других украинских политических заключенных в России".

Адрес петиции: https://petitions.whitehouse.gov/petition/save-oleg-sentsovНедавно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выражал обеспокоенность состоянием здоровья Олега Сенцова, который уже 108 дней продолжает голодовку. Эксперты ООН заявили, что жизнь Сенцова в неминуемой опасности и призвали российские власти освободить его.

Как сообщалось, матери Сенцова отказали в помиловании ее сына. Российские "тюремщики" мотивировали свой отказ тем, что соответствующее прошение может быть рассмотрено только от самого заключенного. Ранее сам Сенцов отказался просить Путина о помиловании.