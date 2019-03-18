Оккупация Крыма: Украина призвала страны ООН продолжать давление на Россию

Россия продолжает свою агрессию против Украины в Донбассе и Черном море

Фото: Getty Images

Оккупация Крыма: Украина призвала страны ООН продолжать давление на Россию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ffc/04c/5c8ffc04c719f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ffc/04c/5c8ffc04c719f.jpg 2019-03-18T22:15:55+02:00 Политика Россия продолжает свою агрессию против Украины в Донбассе и Черном море

Украина призвала государства-члены ООН, международные и региональные организации сохранять позицию дипломатического давления на Российскую Федерацию о непризнании аннексии украинского Крыма.

Об этом говорится в заявлении Постоянного представительства Украины при ООН в связи с пятой годовщиной аннексии Крыма Россией, передает Укринформ.

"Украина благодарна своим международным партнерам за четкую позицию по защите и восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы призываем все государства-члены ООН, международные и региональные организации продолжать выполнение соответствующих резолюций ГА ООН и не признавать каких-либо изменений статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина", – подчеркивается в документе.

При этом подчеркивается, что действия Москвы по организации "референдума" под дулами автоматов в Крыму и заявления о присоединении полуострова в состав РФ были актами, которые "четко продемонстрировали, что Россия игнорирует Устав ООН, международное право и свои обязательства в рамках международных и двусторонних договоров".

В украинском диппредставительстве также напомнили о принятых Генассамблеей ООН резолюции 68/262 "Территориальная целостность Украины", 71/205, 72/190, 73/263 "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина", а также 73/194 "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украины, а также частей Черного и Азовского морей". Это, как подчеркнули в украинской миссии, подтвердило, что международное сообщество никогда не примет какого-либо изменения статуса Крыма.

"Эти резолюции также дали определение Российской Федерации как оккупационной власти и призвали РФ соблюдать все обязательства как государства-оккупанта по международному законодательству", – отмечается в документе.

Постоянное представительство Украины при ООН также напомнило, что Россия продолжает свою агрессию против Украины в Донбассе и Черном море. Кроме того, РФ в дальнейшем грубо нарушает основные права людей на оккупированном полуострове, включая крымских татар – коренного населения, а также украинцев и других национальностей и этнических меньшинств, говорится в заявлении. Ранее Северо-Атлантический Совет НАТО также выступил с заявлением, в котором призывал РФ вернуть Крым Украине. Как мы писали, ранее Госдепартамент США осудил аннексию Крыма, подчеркнув, что Вашингтон не признает и никогда не признает контроль Кремля над полуостровом. Мы также писали, что по этому поводу Канада также обратилась к Украине. Министр обороны страны Харджит Сейджжан отметил, что Оттава продолжает непоколебимо поддерживать Киев и продолжает помогать в укреплении безопасности и стабильности Украины. А тем временем, Украина попросит Запад подсчитать потери из-за аннексии Крыма:

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