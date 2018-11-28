Оккупанты Крыма арестовали еще троих с захваченных украинских кораблей

"Суд" управляемого оккупационными властями аннексированного Симферополя продлил арест некоторых украинских военных, которые находились на борту захваченных российскими пограничниками кораблей.

Таким образом, как сообщает в Facebook журналист Антон Наумлюк, оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч и капитан 3 ранга Владимир Лисовой арестованы на два месяца.

Кроме того, на такой же срок арестован и старший матрос боевого катера "Никополь" Вячеслав Зинченко.

Напомним, что ранее "суд" оккупированного Крыма арестовал на два месяца 15 украинских моряков, которых россияне незаконно захватили после атаки в Азовском море.

Как мы уже писали, 25 ноября российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.