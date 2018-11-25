Таран россиянами украинского буксира: появилась реакция ФСБ

В российском ФСБ прокомментировали инцидент с тараном украинского буксира и заявили о том, что три украинских корабля пересекли "государственную границу России" и направляются к Керченскому проливу, в соответствии с чем принимаются "все меры по обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива".

Соответствующее заявление было сделано так называемым "пограничным управлением Федеральной службы безопасности России по республике Крым".

"Сегодня утром около 7:00 по московскому времени три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли государственную границу Российской Федерации, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации", – заявили оккупанты.

В пресс-службе "ФСБ по Крыму" утверждают, что украинские военные корабли продолжают движение к Керченскому проливу.

"Вместе с тем, до настоящего времени заявки установленным порядком не поданы, в график прохода корабли не включены. Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей", – отмечено в сообщении.

Напомним, что в Азовском море российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир. Инцидент произошел сегодня, когда корабли Военно-Морских Сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Подчеркнем, что в целях обеспечения безопасности судоходства Украина заранее проинформировала российскую сторону об осуществлении перехода.

Напомним, не так давно Россия начала угрожать Украине обострением ситуации в Азовском море.

На днях в России пригрозили перекрыть Азовское море для украинских судов в ответ Украине за задержку 15 судов за их незаконные заходы в порты оккупированного Крыма. Российские политики отмечают, что этот вопрос может быть обсужден с силовыми ведомствами для проработки ответных мер.



