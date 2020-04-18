Оккупанты поднимают ставки: почему нельзя называть имена кандидатов на обмен пленными

Чем публичнее становится человек, тем сложнее его забрать у боевиков, говорит Резников

Каждый раз, когда родственники заложников боевиков т.наз. "Л/ДНР" и пленников Кремля начинают публично называть фамилии своих родных, они только осложняют процесс обмена.

Об этом вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал в интервью сайту "Сегодня".

По его словам, боевики и россияне поднимают ставки в этом сложном процессе и начинают этим злоупотреблять во время переговоров.

"Чем публичнее становится человек, тем, естественно, сложнее его оттуда забрать. Более того, взамен Россия начинает требовать неоднозначные фигуры. Поэтому, когда мы сегодня удивляемся, что отданы какие-то знаковые фигуры в прошлый раз, давайте посмотрим, а какие знаковые фигуры забрали мы. Не существует универсальной формулы, чем один украинец лучше или хуже другого", – говорит вице-премьер.

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Он напомнил, что все граждане Украины имеют право жить свободной жизнью на подконтрольной правительству территории.

"И если государство не смогло, не справилось в свое время, не хватило мощи и военного потенциала обеспечить безопасность и не допустить врага на территорию страны, когда он пошел с военной агрессией в 2014 году… когда пришла соседняя держава со своими войсками, установила там свой оккупационный режим, используя коллаборантов, то в таком случае, сейчас нужно забирать всех, кого можем: и гражданского, и военного, без разницы. Они все граждане Украины и бороться нужно за каждого", – подчеркнул украинский переговорщик.

Как сообщали новости "Сегодня", 16 апреля на КПВВ "Майорск", что под Горловкой, удерживаемыми лицами менялись украинская сторона с боевиками "ДНР". В свободную Украину вернулись девять человек, а в обратном направлении проследовали 10 человек (один отказался возвращаться к оккупантам). Видео обмена пленными.

Позже в районе моста у населенного пункта Счастье прошел обмен с представителями "ЛНР": украинской стороне передали 11 человек, а боевики получили четверых (трое отказались ехать в Луганск в процессе обмена, еще один участник обмена озвучил отказ раньше).

Напомним, ранее Резников рассказал детали обмена пленными с "Л/ДНР".

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Интервью с Алексеем Резниковым: Россия скрывает реальную картину с пандемией на оккупированных территориях".

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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