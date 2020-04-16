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  1. Последние новости Украины

Как проходил обмен пленными под Горловкой: появилось видео

16 апреля, 10:39

Сергей Мартынец

В рамках обмена с ДНР Киев отдал на одного человека больше, чем вернул

Долгожданный обмен пленными на Донбассе состоялся. Пока только первый этап – с т. н. "ДНР". Сегодня ожидается еще один обмен – с т. н. "ЛНР". В Сети появились видео, как возвращались из плена украинцы.

Рано утром на КПВВ "Майорск", что под Горловкой, удерживаемыми лицами менялись украинская сторона с боевиками "ДНР". В свободную Украину вернулись девять человек, а в обратном направлении проследовали 10 человек (один отказался возвращаться к оккупантам).

На обмене присутствовали журналисты, представители СЦКК с украинской стороны и от боевиков, а также представители ОБСЕ. Стоит отметить, что всего Украина должна вернуть 19 человек – сегодня планируется еще один обмен, но уже с Луганском. Ожидается, что из плена освободят еще 8 украинцев.

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Видео: youtube
Видео: youtube

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Как сообщали новости "Сегодня", и в Офисе президента, и украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляли, что переговоры были осложнены карантинными мерами. В то же время Киев обещает вытащить из плена остальных узников боевиков "Л/ДНР", из Крыма и России. В то же время Денисова рассказала, куда отправят сегодняшних освобожденных украинцев.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными весна 2020

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Донбасс обмен пленными

Источник: Сегодня

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