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Оккупанты собрались праздновать: в Кремле рассказали о визите Путина в Крым

Сегодня, 12:12

Песков объяснил, что кража полуострова у Украины для россиян является важным событием и его не может пропустить президент РФ

Путин в Севастополе в марте 2018 года. Фото: kremlin.ru
Путин в Севастополе в марте 2018 года. Фото: kremlin.ru.
Оккупанты собрались праздновать: в Кремле рассказали о визите Путина в Крым //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8d7/017/5c88d7017c765.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8d7/017/5c88d7017c765.jpg Политика Песков объяснил, что кража полуострова у Украины для россиян является важным событием и его не может пропустить президент РФ

В Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин посетит оккупированный Крым по случаю пятой годовщины его незаконной аннексии.

Так, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что формально решение еще не принято о визите, но он намекнул, что, скорее всего, Путин посетит украинский полуостров.

"Если президент примет такое решение, мы своевременно вас проинформируем. Сейчас рассматриваются разные варианты, но можно однозначно сказать одно – "День воссоединения Крыма с Россией" и пятилетие этого "воссоединения" – это очень важная дата для всех россиян и поэтому не должно быть никаких сомнений, что должным образом Путин примет участие в соответствующих мероприятиях", – сказал Песков.

Как известно, в России 18 марта отмечают годовщину аннексии украинского полуострова. Именно в этот день Москва подписала документ о "вхождении" Крыма в состав России.

Отметим, последний раз Путин был в Крыму в ноябре прошлого года. Тогда российский лидер в нарушение украинского закона прибыл на оккупированную территорию принял участие в заседании президиума Госсовета по выполнению национальных целей и стратегических задач развития РФ до 2024 года.

Напомним, в конце февраля в Киеве прошел международный форум "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", на котором выступали украинские и иностранные политики, дипломаты, общественники. Так, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер признал, что Запад медленно реагировал на захват Крыма Россией. По его словам, США и Европа не могли поверить, что в центре Европы кто-то будет захватывать чужие территории.

В то же время в Вене 27 февраля состоялось специальное заседание ОБСЕ по случаю пятой годовщины оккупации украинского полуострова, на котором представитель Франции выступила с заявлением от имени двух стран – Франция и Германия обратились к России по Крыму. Французский дипломат также указала на создание напряженности Россией в Азовском и Черном морях.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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Тег Россия, Путин, Крым, визит, Песков, аннексия

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Источник:

УНИАН

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