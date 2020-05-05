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  1. Новости политики

Окончание карантина для Рады: в парламенте зарегистрировали проект документа

5 мая, 20:16

Руслан Ровик

Постановление подготовил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о прекращении карантина для народных депутатов и организации работы парламента.

Документ инициировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который предложил завершить карантин уже 18 мая и с этого дня начать работу по календарному плану.

В проекте постановления предлагается признать утратившим силу п.1 постановления парламента "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина" и с 18 мая перейти к работе в режиме, предусмотренном календарным планом 3-й сессии.

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Отметим, что во время карантина заседания Верховной Рады проходили во внеочередном режиме. В частности, они созывались президентом и по требованию народных депутатов.

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Стоит добавить, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о продлении карантина до 22 мая с некоторыми послаблениями. Также глава правительства не исключил, что отдельные ограничения могут быть продлены и после этой даты.

Напомним, ранее стало известно, что председатель парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Верховной Рады на 7 мая.

Также новости "Сегодня", сообщали, что на зарплаты медикам в Украине добавят 11 млрд гривен. Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, когда врачам повысят зарплаты на 50%.

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Все подробности в спецтеме Заседание Рады в карантин

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Верховная Рада карантин Давид Арахамия

Источник: Интерфакс-Украина

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