Эксперты рассказали, почему Путин прибыл последним на церемонию в Париж

По словам политологов, такое поведение можно связывать как с традиционным "стилем Путина", так и с желанием показать свою важность

На церемонию, приуроченную 100-летию окончания Первой мировой войны, которая прошла в воскресенье, 11 ноября, в Париже, президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл последним. По мнению политолога Виталия Балы, таким образом Путин, возможно, хотел подчеркнуть свою значимость, ведь Россия, а 100 лет назад Российская империя, была не последней страной, которая принимала участие в войне.

Политолог связывает это с определенными комплексами президента РФ.

"Возможно, это касается определенных комплексов. Может, он хочет показать, что он здесь главный. Если говорить о событии, то Россия, а в то время Российская империя, была не последней страной, которая принимала участие в Первой мировой войне. Наверное, было известно, что без него ничего не начнется, поэтому Путин позволил себе опоздать. Он, возможно, хотел таким образом выделиться", – считает Бала.

При этом его коллега, политолог Владимир Фесенко, не видит в таком поведении Путина ничего странного. По мнению эксперта, это типичное поведение главы России.

"Это стиль Путина. Путин всегда опаздывает. Это не первая и не последняя встреча, на которую он опаздывал. Демонстративно, иногда надолго. Это Путин. Никаких других смыслов в этом нет", – говорит Фесенко.

Как считаю специалисты, такое поведение не добавит Путину плюсов в глазах мирового сообщества.

"Для внутреннего (российского – Ред.) потребления это пойдет. Российские каналы это покажут, прокомментируют. Но для внешнего… Это пойдет только в минус. Это ему не поможет. Потому буквально 6 ноября тот же президент Макрон высказался за создание европейской армии именно из-за угрозы со стороны России", – добавляет Бала.

Напомним, в воскресенье, 11 ноября, в Париже прошли торжества, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны. Именно во Франции был подписан договор о прекращении боевых действий.

Возле Триумфальной арки под присмотром усиленной охраны прошла подготовка к мероприятиям, которые посетит беспрецедентное количество мировых лидеров. Среди приглашенных – президент Украины Петр Порошенко.

А президент России Владимир Путин прибыл к Триумфальной арке Парижа последним из иностранных гостей, и сразу после его прибытия начались торжества.