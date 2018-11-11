Для начала церемонии к 100-летию окончания Первой мировой войны в Париже все ждали Путина

Сегодня, 13:00

Президент России прибыл к Триумфальной арке Парижа последним из иностранных гостей

Фото: AFP
Фото: AFP

В Париже на Елисейских полях у Триумфальной арки началась церемония, посвященная 100-летию окончания Первой мировой войны, на которой почтут память о погибших воинах. Президент РФ Владимир Путин приехал последним из зарубежных гостей, после чего сразу началось мероприятие.

Владимир Путин поздоровался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.

Лидеры России и США приветственно кивнули друг другу, после чего Трамп похлопал российского коллегу по плечу.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не приезжали ранее в Елисейский дворец. Они прибыли сразу к Арке.

В воскресенье, 11 ноября, в Париже начались торжества, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны. Именно во Франции был подписан договор о прекращении боевых действий. 

Возле Триумфальной арки под присмотром усиленной охраны проходит подготовка к мероприятиям, которые посетит беспрецедентное количество мировых лидеров. Среди приглашенных – президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп, который находится с визитом во Франции, из-за плохой погоды отменил свою поездку на кладбище, где похоронены американцы погибшие в Первой мировой войне.
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Источник:

Интерфакс

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