Для начала церемонии к 100-летию окончания Первой мировой войны в Париже все ждали Путина

Президент России прибыл к Триумфальной арке Парижа последним из иностранных гостей

В Париже на Елисейских полях у Триумфальной арки началась церемония, посвященная 100-летию окончания Первой мировой войны, на которой почтут память о погибших воинах. Президент РФ Владимир Путин приехал последним из зарубежных гостей, после чего сразу началось мероприятие.

Владимир Путин поздоровался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.

Лидеры России и США приветственно кивнули друг другу, после чего Трамп похлопал российского коллегу по плечу.

Il momento della stretta di mano tra Vladimir Putin e @realDonaldTrump durante la cerimonia di Parigi per il centenario dell'armistizio. #grandeguerra pic.twitter.com/2M7uMSe5FT — euronews Italiano (@euronewsit) 11 ноября 2018 г.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не приезжали ранее в Елисейский дворец. Они прибыли сразу к Арке.

В воскресенье, 11 ноября, в Париже начались торжества, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны. Именно во Франции был подписан договор о прекращении боевых действий.

Возле Триумфальной арки под присмотром усиленной охраны проходит подготовка к мероприятиям, которые посетит беспрецедентное количество мировых лидеров. Среди приглашенных – президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп, который находится с визитом во Франции, из-за плохой погоды отменил свою поездку на кладбище, где похоронены американцы погибшие в Первой мировой войне.