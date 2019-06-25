Опрос: рейтинги партий "Слуга народа" и "Европейская солидарность" растут, а "Голоса" падают

У политсилы Петра Порошенко почти плюс три процента

Рейтинги партий "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционный блок" растут, а партий "За жизнь" и "Голос" падают. Команда "Сегодня" и американская социологическая компания Edison Research дальше отслеживают электоральные настроения украинцев. Поэтому, если бы выборы в Раду состоялись в ближайшее воскресенье, результаты были бы такими.

Партия "Слуга народа" Дмитрия Разумкова поднялась за неделю практически на 4 ступеньки и сейчас получила бы почти 45% голосов.

У политсилы Петра Порошенко почти плюс три процента.

Существенную динамику показал "Оппозиционный блок" Евгения Мураева. Политсила за неделю нарастила полтора процентных пункта.

А вот платформа "За жизнь" потеряла 2 пункта и имеет теперь 11 процентов.

Почти два с половиной пункта за неделю потерял "Голос".

Учитывая погрешность, сохраняет шансы попасть в парламент "Радикальная партия" Олега Ляшко.

Ранее мы писали, что если бы выборы в украинский парламент состоялись в ближайшее воскресенье, туда попало бы пять партий. Это данные исследования команды "Сегодня" и американской социологической компании Edison Research. Среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, более 40% отдадут голоса за партию "Слуга народа", 12.6% проголосуют за "Оппозиционную платформу "За жизнь". Почти 11% – за партию "Голос".

Отметим, что все основные игроки на будущих выборах представили своих кандидатов в депутаты. Некоторые озвучивали мена первых десяток, кто-то подавал сотни и больше. Представляем вашему вниманию списки партий, которые идут в Верховную Раду.

В ЦИК также напоминают, что, как и перед президентскими выборами, граждане имеют право поменять место для голосования. В этот раз переоформить документы можно с 24 мая по 15 июля включительно. Впрочем, у тех, кто изменит место для голосования, не получится проголосовать за мажоритарщиков, лишь за партии. В отделах ведения госреестра избирателей напоминают, что ради избегания ажиотажа советуют переоформить документы сейчас, когда нет больших очередей. Кстати, в этот раз для смены места голосования не нужно заполнять мотивационный лист, объясняя в нем причину выбора нового избирательного участка.

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