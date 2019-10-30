Орбан "очень ждет" встречи с Зеленским: названа причина

Виктор Орбан / Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что хотел бы познакомиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал в среду, 30 октября, на пресс-конференции, посвященной итогам переговоров c президентом России Владимиром Путиным.

"У нас [в Венгрии] такой обычай: пока мы лично не знаем, мы не выражаем свое мнение о человеке. Я очень жду встречи и знакомства с новым президентом Украины", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста по поводу мнения лидеров о политике и компетентности Зеленского как президента украинского государства.

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Напомним, Орбан после встречи с Путиным заявил, что заявление НАТО по Украине не будет одобрено венгерской стороной без учета предложений Будапешта по венгерским меньшинствам, проживающим в Закарпатье и якобы страдающим от дискриминации и живущим под угрозой.

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Напомним, что Венгрия уже не впервые требует отменить языковую норму закона об образовании.

При этом Будапешт не скрывает свои амбиции в отношении Закарпатья – в мае ответственный за развитие сотрудничества с этим регионом Иштван Грежа объявил начало "венгерской культурной экспансии".

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