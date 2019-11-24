На Донбассе "нашли" сербское оружие: как это объяснил президент Вучич

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В Сербии набирает обороты скандал вокруг оружия, которое украинские бойцы якобы используют в операции на Донбассе.

Ранее об этом в своем "расследовании" на портале Armswatch заявила частая героиня пропагандистских телепередач на оккупированном Донбассе, болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева.

Речь идет о минометных снарядах M73 HE KV калибра 60 мм, которые выпускаются на оружейном заводе "Крушик" в городе Валево. Главари подконтрольной России "ДНР" утверждают, что один из таких обнаружили после обстрелов со стороны ВСУ, что в свете близких отношений Белграда и Москвы угрожает рейтингам сербского правительства.

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Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович уже опроверг информацию об экспорте его страной боеприпасов в Украину.

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Его слова подтвердил президент Александр Вучич. Ранее на этой неделе он заявил, что обнаруженный на Донбассе снаряд был продан компании "Техноремонт", которая принадлежит владельцу сербской фирмы по продаже оружия CPR Impex Петару Црногорацу.

Сербская оппозиционерка Мариника Тепич объяснила это реэскпортом сербских вооружений в Украину: якобы на Донбассе снаряды могли оказаться после того, как "Техноремонт" купил их у госпроизводителя Jugoimport SDPR и продал польской компании Nattan.

Вучич подтвердил, что министерство торговли Сербии одобрило сделку между "Техноремонтом" и Nattan.

Цитируя его, портал N1info сообщает, что сербские спецслужбы предупредили Службу внешней разведки России о возможном реэкспорте вооружения в Украину, а также говорили владельцу "Техноремонта" "не экспортировать в Украину и не угрожать отношениям с Россией".

В ВСУ данную информацию пока что никак не комментируют.

Напомним, что в этом году из-за российской военной агрессии Украина выпала из топ-10 мировых торговцев оружием – страна больше занята обеспечением украинской армии и работой над тем, чтобы заместить российские комплектующие своими или западными разработками.

Так, экс-президент Петр Порошенко заявил, что за время войны на Донбассе украинская армия получила более 23 тысяч единиц военной техники и вооружения.

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