Оснований для пессимизма нет: Лавров прокомментировал выборы в Украине

Российский министр считает, что международные наблюдатели смягчили оценку избирательного процесса

Фото: AFP

Оснований для пессимизма нет: Лавров прокомментировал выборы в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/922/1c9/5c79221c99434.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/922/1c9/5c79221c99434.jpg 2019-04-03T11:55:44+03:00 Политика Российский министр считает, что международные наблюдатели смягчили оценку избирательного процесса

Пока у Путина решили отложить с реакцией по первому туру в Украине, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не сомневается, что выборы президента будут признаны Западом. Об этом он рассказал в интервью российским СМИ, текст которого опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

"Честно говоря, я не видел оснований для оптимизма, как и для пессимизма. Что здесь гадать? Это процесс, который должен состояться, он уже начался и будет завершен. Я не сомневаюсь в этом. Как и в том, что Запад признает эти выборы", – сказал он.

Пока международные наблюдатели дают позитивную оценку выборам в Украине, Лавров узрел в докладе миссии ОБСЕ скрытый смысл, что якобы зафиксированы "грубейшие нарушения", но они подаются наблюдателями приглушенно с сухой констатацией, без эмоций и в нейтральном ключе.

Также министр пожаловался на недопуск российских наблюдателей в Украину, так как представителям страны-агрессора запрещено наблюдать за украинскими выборами, а также закрытие избирательных участков в РФ.

Отметим, что международные наблюдатели от Парламентской ассамблеи ОБСЕ выборы в Украине назвали свободными и конкурентными. Они также отметили важность надлежащего использования ресурсов кандидатами во время выборов.

В свою очередь в Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) также подтвердили, что выборы в Украине прошли прозрачно и в соответствии со стандартами. Наблюдатели ENEMO оценили, что процедуры подсчета голосов были соблюдены на 91,3% избирательных участков.

А тем временем, по состоянию на 11:00 3 апреля ЦИК обработал 99,89% протоколов. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,23% голосов (проголосовали за него 5 705 526 человек), далее Петр Порошенко – 15,95% (3 011 912), Юлия Тимошенко – 13,39% (2 528 891).

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