Особый статус Украины в ЕС: журналист указал на опасный момент

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Заявления президента Словении Борута Пахора о том, что Киеву нужно дать особый статус, а не полноценное членство свидетельствуют об рпасной тенденции. Такое мнение выразил журналист Виталий Портников, передает "Эспрессо".

"В заявлении, которое может показаться всего лишь личным мнением руководителя одной из небольших стран Европейского Союза, важна тенденция. Важно именно стремление отрицать возможность вступления Украины в Европейский Союз, в отличие от соседних со Словенией стран Западных Балкан", - отметил он.

По словам Портникова, опасная и попытка связать членство Украины и Турции.

"Как известно, переговоры о вступлении в ЕС Турции продолжаются десятилетиями и сталкиваются с целым рядом непреодолимых препятствий. Это и состояние демократии и прав человека в стране, и фактическая оккупация турецкими войсками севера Кипра. Но никаких аналогичных проблем с Украиной не существует. Однако существует желание изобразить нашу страну "больным человеком Европы", который не может присоединиться к европейской семье. Ну разве что какой-нибудь особый статус когда-нибудь получить", – отметил журналист.

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Портников добавил, что эти заявление президента Словении означают, что интеграция стран Западных Балкан в ЕС продолжается.

"Рано или поздно придется перейти и к украинскому вопросу. И те, кто не очень хочет видеть Украину в ЕС, уже готовятся. Заблаговременно. Как и должно быть в большой политике. Готовятся еще и для того, чтобы сохранить хорошие отношения с Москвой – как известно, Словения является одной из стран, которая заинтересована, прежде всего, в экономических контактах с Россией" – отмечает он.

По мнению журналиста, украинцам важно понимать, что никто не возьмет нас в ЕС просто так, что к защите своего права на вступление в объединение нужно готовиться, его важно защищать.

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"Кстати, глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу, который был одним из участников форума на Бледе, не согласился с заявлением Пахор и отметил, что Турция заслуживает членства в ЕС. Администрация президента Словении была вынуждена реагировать на жесткую критику со стороны турецкого министра", – добавил он.

Напомним, президент Словении Борут Пахор заявил, что Европейский союз должен предоставить Украине "особый статус" вместо полноценного членства в содружестве.

Об этом он заявил на 14-м Стратегическом форуме в Бледе. Пахор считает, что аналогичный статус следует предоставить также Турции, а вот странам Западных Балкан – полноценное членство в ЕС.

Напомним, ранее эксперт-политолог Александр Палий рассказал сайту "Сегодня", с какими преградами может столкнуться Киев на пути евроинтеграции.

Кроме того, как сообщали новости "Сегодня", в этом году экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Украина имеет большой шанс на вступление в Европейский Союз в 2025-2027 годах.

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