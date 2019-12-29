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Осудили за инакомыслие: освобожденный из плена рассказал о 4,5 года за решеткой

29 декабря, 18:48

«Теплилась надежда и вера в то, что государство не оставит своих граждан», - заявил Буянов

/ Фото: Громадське телебачення

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Освобожденный из плена боевиков Виталий Буянов рассказал, что его осудили на оккупированных территориях за инакомыслие.

Об этом он рассказал на КПВВ, где происходит обмен пленными.

"Теплилась надежда и вера в то, что государство не оставит своих граждан", – заявил Буянов.
Он провел за решеткой 4,5 года.

Незаконный суд "ЛНР" бросил на 12 лет за решетку украинца из Алчевска. Его обвинили в том, что он "вступил в преступный сговор с представителями украинских батальонов "Донбасс" и "Азов".

"По заданию украинских карателей он занимался сбором и передачей противнику данных с радиочастот подразделений "народной милиции ЛНР" и сведений военного характера, разглашение которых могло привести к потере личного состава, вооружения и военной техники", – передавали оккупанты.

Напомним, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что обмен пленными является реальным результатом саммита в "нормандском формате".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список 76 человек, которые вернулись в Украину после обмена пленными.

Сайт "Сегодня" ведет трансляцию о подробностях обмена пленными.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Украина Алчевск обмен пленными инакомыслие ДНР

Источник: Сегодня

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