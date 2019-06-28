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В МИД Беларуси прокомментировали возможное освобождение украинских пленных на Донбассе

28 июня, 12:19

Минск выразил готовность содействовать в процессе возвращения мира на восток Украины

Фото: Сегодня

Возможное освобождение четырех украинских пленных приветствовали в Беларуси. Официальный Минск призывает не связывать этот процесс с будущими парламентскими выборами в Украине. Об этом сказал спикер белорусского МИДа Анатолий Глаз.

Он прокомментировал сообщения в СМИ о том, что боевики якобы согласились передать Украины четверых пленников.

"Мы всегда говорили о том, что будем поддерживать любые действия, направленные на установление мира на украинской земле. Возвращение людей, удерживаемых долгое время в плену, – благородное дело. Наконец-то, матери увидят своих сыновей, а дети – отцов. Это – главное, и это происходит на белорусской земле. Поэтому в данном конкретном случае не столь важно, какие мотивы здесь доминируют – предвыборные, политические или какие-либо еще. Важны не какие-то закорючки в казенных документах и бюрократическая казуистика, а конкретные дела", – сказал Глаз.

Спикер МИД Беларуси пообещал, что его страна и далее будет приветствовать шаги, направленные на возвращение мира в Украину и готовы сделать для этого все возможное.


Отметим, что на переговорах в Минске российская сторона регулярно срывала процесс обмена пленными, не отвечала на предложения Киева. Так, последний раз Украина сделала предложение России по обмену заложниками в марте. Тогда украинская сторона выставляла на обмен граждан РФ. Однако ответа не последовало.

В то же время, как сообщали новости "Сегодня", у Путина дали странное объяснение, почему Россия не идет на обмен пленными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков так и не смог внятно ответить на намерения Украины по обмену заложниками "всех на всех".

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Тег мид, Донбасс, Беларусь, боевики, пленные

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