От бобов до "каруселей": история выборов от античности до нашего времени

Первые избиратели голосовали бобами и криками, а в СССР в бюллетенях была всего одна графа

Новгород. Народные сборища — вече существовали в Киевской Руси на протяжении шести веков и исчезли с приходом Московского царства.

От бобов до "каруселей": история выборов от античности до нашего времени Илья Требор , Станислав Платонов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a2e/dd8/5c8a2edd8933b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a2e/dd8/5c8a2edd8933b.png 2019-03-18T07:19:00+02:00 Политика Первые избиратели голосовали бобами и криками, а в СССР в бюллетенях была всего одна графа

До выборов президента осталось совсем немного. Агиткампании претендентов на булаву идут полным ходом, а у всех ответственных за избирательный процесс болит голова, как обеспечить их честность и прозрачность. И так было всегда. "Сегодня" поворошили историю и вспомнили, как проходили выборы в разные времена.

Прообразом современных выборов принято считать волеизъявления граждан в Древней Греции и Древнем Риме. В греческих полисах голосовали все свободно рожденные, а в качестве прообраза бюллетеня использовались обычные бобы, только разноцветные. Белый боб — "за", черный — "против". В Риме же, который привык жить на широкую ногу, выборы тоже проходили с размахом. Одним из условий для претендента было наличие у него гражданства Рима и кандиды — белой тоги, которая символизировала его чистую совесть. Облачившись в нее, претендент превращался в кандидата, после чего отправлялся в турне по площадям и рынкам за поддержкой избирателя. Уже тогда в ходу были нехитрые технологии по привлечению электората. Например, специальный раб-номенклатор (от латинских слов nomen "имя" и calare "называть") сопровождал кандидата повсюду и подсказывал ему имена встреченных людей, чтобы политик смог снискать их расположение. Не гнушались римские политики и черного пиара и подкупа избирателей. Хотя власти это запрещали, но кандидаты часто устраивали для электората пирушки, дарили подарки и даже "давали деньги на хранение". А Цицерон в своих трудах приводит пример: два кандидата, некие Меммий и Домиций, заключившие соглашение против конкурента, обещали центурии, которая будет голосовать за них, 10 миллионов сестерциев — в год римский легионер зарабатывал около 900 сестерциев. И хотя власти постоянно ограничивали возможности кампаний — ограничивали число сопровождающих кандидата сторонников и запрещали раздавать гражданам деньги, на агитацию это почти не влияло. А уже в день голосования избиратели получали на руки маленькие дощечки и писали на них имя приглянувшегося политика.

После упадка античной демократии прямые выборы в европейских странах сошли на нет. Коррупция и междоусобицы способствовали возникновению авторитарных режимов. И только после начала эпохи Просвещения роль демократизация общества начала снова играть важную роль в государственных процессах. Летом 1789 года Национальное собрание Франции провозгласило "права человека и гражданина", которые обещали политические свободы и социальное равенство. Согласно декларации, источником суверенной власти была нация. Однако по-настоящему демократия восторжествовала после Второй мировой войны — исчезло большинство колониальных стран и монархий, а сами выборы стали международно признанным процессом легитимизации власти.

Залогом успеха на выборах служили не "карусели" и вбросы, а кулаки и количество шапок

Киевская Русь: на вече народ драл глотку

В Новгороде времен Киевской Руси залогом успеха на вече был... шум толпы. За важные решения голосовали криками — кто громче. Отсюда, кстати, и пошло выражение: "отдать голос". Если кричали все примерно одинаково, решение принимали в драке. Чья партия победит — то решение и признавалось.

Вместо "галочки" на Сечи бросали шапки вверх

На Запорожской Сечи действовала прямая демократия — все было прозрачно и открыто. Когда Рада выносила на суд сечевиков свои решения, подсчет голосов был весьма условным, но в тоже время очень наглядным. Те, кто "за", просто бросали свои шапки вверх — подсчитывать "бюллетени" смысла не было.

Черепковое право: у кого больше — того с глаз долой

В Древних Афинах горожане изгоняли неугодных городу с помощью своеобразных выборов — остракизма. На глиняных черепках писали имена тех, кто угрожал демократии, и по окончании тайной процедуры их пересчитывали. Того "кандидата", чьих черепков было больше, изгоняли на 10 лет.

Ловкость рук: кроим границы и едем кататься

В Америке, где избирательная система считается одной из самых сложных в мире, еще в начале XIX века выборы не всегда проходили честно. Например, губернатор штата Массачусетс Элбридж Джерри перед выборами перекроил границы участков в штатах, придав им весьма причудливых форм. Однако, как выяснилось позже — во многих из них оказалось достаточно сторонников партии Джерри, чтобы обеспечить ей большинство мест в Сенате, притом что в целом по штату партия проигрывала. Газеты даже публиковали карикатуры — один из избирательных округов штата Массачусетс в виде саламандры. Изображение прозвали Gerrymander — "саламандра Джерри".

В XX веке страсти бушевали по полной. Итальянец Бенито Муссолини в 1924 году привел к власти фашистский блок путем запугивания оппонентов — сторонники дуче не гнушались даже убийствами. Депутат от социалистов Джакомо Маттеотти выступил в парламенте и назвал выборы фарсом, потребовав признать их результаты незаконными. В июне того же года фашисты похитили Маттеотти и убили.

А вот в Украине после обретения независимости были популярны "карусели". Избирателю перед входом на участок выдается уже заполненный избирательный бюллетень, который избиратель должен опустить в урну для голосования, а новый, чистый бюллетень вынести и обменять у организатора "карусели" на деньги. Чистый бюллетень заполняется организаторами "карусели" и отдается очередному избирателю.

Джерримандер. В США переделывали границы округов ради голосов

Приметы прошлого: без выбора, без страха

В преддверии выборов президента страны, "Сегодня" пообщались с киевским историком и экскурсоводом Яном Приворотским, у которого сохранилась внушительная коллекция бюллетеней. Ее начал собирать еще его отец, несмотря на существовавшее в СССР наказание за вынос бюллетеня с избирательного участка. Напомним, что сегодня в Украине это также запрещено — за подобную дерзость грозит штраф до 5100 грн или ограничение свободы на срок до трех лет.

Коллекция Приворотского охватывает как советские времена, так и независимость. Причем не только глобальные волеизъявления, но и более скромные. Есть бланки 1949 года с отчетно-выборного собрания одного из отделений милиции. От времени они выцвели настолько, что уже не понять, какого изначально были цвета. На каждом — всего по одной фамилии кандидата. После голосования они собирались в специальный конверт, который скреплялся сургучной печатью.

Простой выбор. В некоторых — графа с одним именем. Фото: Г. Салай

А вот избирательные бюллетени на выборах народных судей Киева, в которых также указаны данные только одного человека. Приворотский отмечает: сегодня эти имена и фамилии уже никому, кроме историков, ничего не скажут, а многих уже давно нет в живых.

Не много вариантов было у избирателей и на выборах к Верховный совет СССР. В 1984 году от киевских округов избиралось по одному человеку. От Ленинского избирательного округа, например, шел только Владимир Щербицкий. Впервые выбор в бюллетенях из коллекции Приворотского появился только в 1989 году, на выборах нардепов СССР. На одном из столичных округов, среди семи кандидатов — выдающийся кардиохирург Николай Амосов, поэт Иван Драч и известный журналист Андрей Куликов. При этом избиратель должен был не отметить человека, которому отдает свой голос, а вычеркнуть тех кандидатов, против которых голосует. В итоге из всех претендентов в Верховный Совет прошел физик Валерий Грищук.

Есть в коллекции историка нетронутые бюллетени и с судьбоносного референдума 1991 года, на котором решалась судьба СССР и независимой Украины, а также бюллетень с выборов первого президента Украины. В последнем списке — 7 фамилий, среди которых Леонид Кравчук, Левко Лукьяненко, Вячеслав Черновол...

Прощай СССР. Так выглядел бюллетень судьбоносного референдума. Фото: Г. Салай

Если говорить о более позднем времени, то у Приворотского сохранился и рекордный список кандидатов с выборов президента 2004 года, когда за кресло гаранта боролось сразу 24 претендента. Этот рекорд побит только в этом году — сейчас за пост президента сражаются 39 претендентов. При этом тогда лист был в длину чуть больше 40 см, а нынешний будет 80 см. А вот в 2010 году содержание бюллетней многим запомнилось присутствием в них имени "Василь Противсіх" — кандидат баллотировался самовыдвиженцем, набрал в результате 0,16%.

"Отец ни­­когда не верил во власть коммунистов, потому и забирал бюллетени с участков, — рассказал нам Ян Приворотский. — Все было доведено до полного автоматизма: он заходил в кабинку, аккуратно клал бюллетень себе в карман пиджака, а принесенный с собой лист бумаги — пустой или с рисунком кукиша — опускал в урну. Соблюдалась же тайна голосования, поэтому никто не знал, что отец вот такие штуки вытворял. Он признавался мне, что страха совсем не было — прийти на выборы было гражданским долгом, а то, что человек забирал эту бумажку с собой, преступлением вроде бы по-настоящему и не считалось. Это было его решением. Сейчас, я думаю, бюллетень лучше бросить в урну — каждый голос может иметь решающее значение".

Ян Приворотский добавляет — отец хранил все бюллетени, поскольку видел в них исторические документы. Экскурсовод планирует со временем передать свою коллекцию в музей.

За булаву! В 2010 году на победу надеялся даже Протывсих. Фото: Г. Салай

Рекорд по вбросам

Самым крупным фальсификатором выборов Книга рекордов Гиннесса называет президента Либерии Чарльза Кинга. В 1927 году тот, будучи действующим президентом от Партии настоящих вигов, сошелся в электоральной схватке с Томасом Фолкнером из Народной Партии. Согласно официальному заявлению, Кинг набрал 234 000 голосов. Все бы ничего, если не учитывать тот факт, что количество зарегистрированных избирателей на тот момент составляло лишь 15 000 человек. Тем не менее президентом Кинг все-таки стал, пусть и ненадолго. В том же году проигравший Томас Фолкнер обвинил настоящих вигов в организации работорговли. Лига Наций тут же собрала комиссию по проверке, и когда в 1930 году доклад был опубликован, Кинг и его соратники подали в отставку.

Покер или мороженое

В мировой практике есть случаи, когда баллотирующимся удавалось занять места на политическом Олимпе в необычный способ. Так, датский комик Якоб Хаугард (не путать с датским футболистом) на полном серьезе обещал гражданам хорошую погоду, попутный ветер на велодорожках, право на импотенцию и даже усиление армейского рациона ореховой пастой (что, кстати, было имплементировано). Благодаря этому Хаугард с 1994 по 1998 годы был членом датского парламента. А вот легенда кино Клинт Иствуд, баллотируясь в мэры калифорнийского городка Кармэл, обещал отменить местный запрет на мороженое. Клинт стал мэром — Клинт разрешил мороженое.

А в американском штате Нью-Мексико для кандидатов в мэры, набравших одинаковое количество голосов, предусмотрено еще одно испытание. Нужно одолеть соперника в какой-либо игре. В 1998 году Джеймс Фаррингтон и Джоан Карлсон баллотировались в мэры города Энстансия и набрали 68 голосов. По жребию выпал покер (Карлсон предлагала кости), и Фаррингтон обыграл соперницу.

Напомним, "Сегодня" продолжают вести подробную хронологию предвыборной гонки. Рекордное число кандидатов, ошибки в декларациях и незаконная агитация – все это в материале: Украина выбирает президента: хронология предвыборной гонки

Как сообщалось, претенденты на главное кресло страны продолжают предвыборные турне по регионам. "Сегодня" узнавали, что обещают кандидаты в президенты:

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