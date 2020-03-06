От Рябошапки осталось мокрое место: Кива облил кресло генпрокурора (видео)

Рябошапка не стал дожидаться увольнения и заранее покинул Раду, но дальше было интересно

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива решил подшутить над Русланом Рябошапкой после того, как он был уволен с должности генерального прокурора. Соответствующее видео появилось в Сети.

После того, как уже экс-генпрокурор покинул правительственную ложу и вышел из сессионного зала, нардеп взял бутылку с водой и полил кресло, в котором сидел Рябошапка.

"Две минуты назад здесь находился генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Все, что от него осталось, – это мокрое место. Вот этот сцикун, как он собирался бороться с преступностью?" – сказал Кива.

Видео: twitter.com/den_kazansky

Тем временем, с дверей кабинета Рябошапки уже сняли таблички и выбросили их в мусорную корзину. Соответствующее фото опубликовали в соцсетях.

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Напомним, 5 марта было созвано внеочередное заседание парламента для рассмотрения вопроса недоверия генеральному прокурору. 263-мя голосами он был уволен. Однако еще до решения депутатов Рябошапка устроил в Раде демарш во время своего выступления. Он решил не дожидаться голосования и раньше времени покинул сессионный зал.

Отставка генпрокурора стала вторым этапом масштабного обновления в рядах властной команды, начавшегося днем ранее с отставки правительства Алексея Гончарука и избрания обновленного состава Кабмина. Сайт "Сегодня" разбирался, как и за что отправили в отставку Рябошапку, и кто может стать его преемником.

Смотрите также видео с реакцией народный депутатов на смену правительства. Среди них был и Кива:

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