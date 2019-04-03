Жесткое наказание или "либеральное желе": какого пакета мер ждать от НАТО по Черному морю

Эксперты делают акцент на неоднозначной позиции европейский стран по отношению к России

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Жесткое наказание или "либеральное желе": какого пакета мер ждать от НАТО по Черному морю Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/5fb/fd7/5c75fbfd78bd7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/5fb/fd7/5c75fbfd78bd7.jpg 2019-04-03T18:18:00+03:00 Политика Эксперты делают акцент на неоднозначной позиции европейский стран по отношению к России

Пакет мер в связи с ситуацией в Черном море, который рассмотрят главы внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО 3 и 4 апреля, окончательно агрессию России в этом регионе не остановят, но обеспечат безопасность украинских кораблей. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал эксперт-международник Антон Кучухидзе.

По его словам, в рассмотрении этого пакета мер больше военной составляющей, чем политики.

"Эти мероприятия имеют военно-тактический характер. На повестку дня 3-4 апреля будет выносится вопрос об увеличении разведывательной деятельности в данном регион и принятие мер для обеспечения прохода украинских кораблей через Керчь. Также есть информация, что будут обсуждать увеличение присутствия в этом регионе собственных кораблей или систем наблюдения, помимо разведывательных. Но это пока под вопросом. На политическом уровне – это поддержка территориальной целостности Украины", – говорит Кучухидзе.

Эксперт считает эти меры достаточно серьезными, которые помогут улучшить ситуацию в регионе.

"Окончательно агрессию они не остановят, но выполнить тактическую задачу прохода украинских кораблей, обеспечения безопасности украинских кораблей – это вполне выполнимая задача", – добавляет он.

Как считает Кучухидзе, пока западные страны настроены решительно, но вот до чего они договорятся, пока неизвестно.

"Настрой на официальном уровне есть, но как оно будет – пока неизвестно. Пока неизвестно, кто за что выступит, насколько будут готовы выполнить такие достаточно серьезные заявления. А по поводу единства – еще в середине декабря не было единства по поводу новых санкций по Керчи, но потом Запад консолидировался, и как результат – санкции были приняты", – суммирует эксперт-международник.

Жестким пакет мер считает и военный эксперт Михаил Жирохов. Но специалист не спешит оценивать их окончательно, так как важен фактор стран ЕС, который довольно благоприятно относятся к России.

"Незачем сейчас дарить надежду. По той информации, которая есть у меня, этот пакет достаточно жесткий по отношению к России. Насколько он смягчиться в процессе переговоров, никто не знает. Там есть Италия, Венгрия, Австрия, которые могут повлиять на него, и выйдет такое либеральное желе", – говорит Жирохов.

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия обстреляла артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" в районе Керченского пролива. Корабли и их экипажи – 24 человека – были захвачены. Ранения получили шестеро украинцев. Позже всех моряков арестовали в крымских "судах" и перевезли в московские СИЗО. В январе им продлили арест до 24 апреля.

6 марта 2019 года Комитет постоянных представителей ЕС принял решение о введении санкций за агрессию в отношении украинских моряков и кораблей в районе Керченского пролива.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.