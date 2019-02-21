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Отек руки и регулярные боли: Адвокат рассказал о состоянии военнопленных моряков

Сегодня, 09:21

Бадамшин отметил, что не было ни одного "проходного" судебного заседания

Фото: Громадське телебачення
Отек руки и регулярные боли: Адвокат рассказал о состоянии военнопленных моряков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1c7/8b5/5c41c78b555db.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1c7/8b5/5c41c78b555db.jpg Политика Бадамшин отметил, что не было ни одного "проходного" судебного заседания

У одного из военнопленных моряков – Василия Сороки – отек руки ниже раны, функции пальцев нескольких пальцев не восстанавливаются. Об этом написал на своей странице в соцсети адвокат Сергей Бадамшин.

"Регулярные боли. Все лечение в СИЗО сводится к уколам витамина Б.В ближайшие дни его должны обследовать в гражданском медицинском учреждении Москвы", – рассказал адвокат.

Однако, отметил Бадамшин, настроение у моряков "боевое".

"Не смотря на предсказуемое судебное решение, все военнопленные настроены на позитив, поддерживают друг друга. Все моряки требуют относиться к себе, как военным и в соотвествии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными. Сегодня хорошо поработали, хоть и в закрытом заседании, но плодотворно", – рассказал Бадамшин и подчеркнул, что "нет ни одного "проходного" и формального судебного процесса.

"Каждое заседание в упорной процессуальной борьбе. И не смотря на предсказуемость суда, тактические и стратегические задачи защита выполняет. Что не может не радовать" – подчеркнул адвокат.

Напомним, 8 февраля российский суд оставил под стражей четырех пленных украинских моряков, включая Андрея Опрыско.

В среду, 20 февраля, суд в Москве рассмотрел жалобы защиты на постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении четырех военнопленных украинских моряков.

К тому же, глава группы защиты украинских пленных моряков в России Николай Полозов сообщил о новой попытке оказания на них психологического давления в СИЗО "Лефортово". В частности, по его словам, несколько дней матроса катера "Никополь" Андрея Опрыско вызывали в следственный кабинет СИЗО, где ему в отсутствие адвоката задавали вопросы об условиях содержания, состояния здоровья и обстоятельств дела, а также предложили дать показания на других военнопленных. Украинец категорически отказался отвечать на вопросы незнакомца.

 

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Тег Россия, суд, моряки, военнопленные

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