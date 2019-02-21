Отек руки и регулярные боли: Адвокат рассказал о состоянии военнопленных моряков
Бадамшин отметил, что не было ни одного "проходного" судебного заседания
У одного из военнопленных моряков – Василия Сороки – отек руки ниже раны, функции пальцев нескольких пальцев не восстанавливаются. Об этом написал на своей странице в соцсети адвокат Сергей Бадамшин.
"Регулярные боли. Все лечение в СИЗО сводится к уколам витамина Б.В ближайшие дни его должны обследовать в гражданском медицинском учреждении Москвы", – рассказал адвокат.
Однако, отметил Бадамшин, настроение у моряков "боевое".
"Не смотря на предсказуемое судебное решение, все военнопленные настроены на позитив, поддерживают друг друга. Все моряки требуют относиться к себе, как военным и в соотвествии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными. Сегодня хорошо поработали, хоть и в закрытом заседании, но плодотворно", – рассказал Бадамшин и подчеркнул, что "нет ни одного "проходного" и формального судебного процесса.
"Каждое заседание в упорной процессуальной борьбе. И не смотря на предсказуемость суда, тактические и стратегические задачи защита выполняет. Что не может не радовать" – подчеркнул адвокат.
Напомним, 8 февраля российский суд оставил под стражей четырех пленных украинских моряков, включая Андрея Опрыско.
В среду, 20 февраля, суд в Москве рассмотрел жалобы защиты на постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении четырех военнопленных украинских моряков.
К тому же, глава группы защиты украинских пленных моряков в России Николай Полозов сообщил о новой попытке оказания на них психологического давления в СИЗО "Лефортово". В частности, по его словам, несколько дней матроса катера "Никополь" Андрея Опрыско вызывали в следственный кабинет СИЗО, где ему в отсутствие адвоката задавали вопросы об условиях содержания, состояния здоровья и обстоятельств дела, а также предложили дать показания на других военнопленных. Украинец категорически отказался отвечать на вопросы незнакомца.
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