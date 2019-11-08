Отменяются советские нормы: Украина заключила безвиз с соседями России

Между странами уже действовало соглашение со времен Советского Союза

/ Фото: Pixabay

Украина договорилась о безвизе с еще одной страной – теперь украинцам будет проще посещать Монголию. Соответствующее соглашение в посольстве Украины в Польше подписали украинский посол Андрей Дещица и монгольский посол в Украине Немех Батаа.

Так, соглашение было подписано между правительствами двух стран.

"Мы подписали соглашение, позволяющее гражданам Украины путешествовать без виз в Монголию. Это означает, что граждане Украины могут въезжать в Монголию без виз на 90 дней в течение 180 дней", – сказал Дещица.

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В свою очередь глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил, что дипломаты обновили устаревшее украинско-монгольское безвизовое соглашение.

"Отменяем советские нормы и упрощаем правила – будем иметь полноценный "безвиз" 90 дней в течение 180 дней без каких-либо дополнительных форм и требований", – написал он в Twitter.

В то же время Дещица напомнил, что до сегодняшнего дня между Украиной и Монголией действовало соглашение 1979 года, которое было подписано в свое время между СССР и Монгольской Народной Республикой, а затем было подтверждено украинским правительством, передает "Укринформ".

"Но с тех пор ситуация абсолютно изменилась, изменились также документы, то есть оно фактически устарело. Поэтому мы привели в соответствие с этим соглашением перечень документов, необходимых для путешествий граждан Украины и Монголии", – констатировал посол.

Монгольский дипломат Немех Батаа назвал подписание соглашения "особенным днем для Монголии и Украины" и рассказал, что ежегодно около тысячи граждан Украины посещают его страну с туристической целью и с целью бизнес-поездок. Он отметил, что украинские туристы смогут увидеть в Монголии натуральную природу, кочевников, пустыню Гоби, равнины и Алтайские горы.

Как сообщали новости "Сегодня", согласно данным компании Henley&Partners, Украина поднялась в рейтинге паспортов. Наша страна разделила с Колумбией 43-ю строчку в международном Индексе паспортов.

Напомним, с 1 июля в Украине подорожало оформление загранпаспортов и ID-карт. Новые расценки будут распространяться и на первое оформление, и на восстановление или замену утерянных, украденных или испорченных документов.

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