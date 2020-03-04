Отставка Гончарука: профильный комитет Рады принял решение

За отставку Гончарука проголосовало 23 из 25 членов профильного комитета

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства решил рекомендовать парламенту принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

"За отставку Гончарука проголосовало 23 из 25 членов профильного комитета! Направляем документы для принятия решения в зал", - написал он.

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Ранее Качура обнародовал заявление Гончарука об отставке от 3 марта 2020 года и соответствующее постановление Рады.

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Как известно, сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады будет рассмотрен вопрос о перезагрузке Кабинета министров.

По данным СМИ, 3 марта на встрече с фракцией "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил назначить новым премьер-министром Дениса Шмыгаля, который на данный момент занимает должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий. В СМИ уже появился предварительный список нового состава правительства.

Внеочередное заседание Верховной Рады назначено на 16:00 4 марта. По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, заседание продлится 3-4 часа.

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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