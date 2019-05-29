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Отставка Гройсмана и импичмент от Зеленского: в Раде зарегистрированы законопроекты

29 мая, 16:34

Отставку правительства рассмотрят 30 мая, а по импичменту пока под вопросом

Фото: Сегодня

В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты об импичменте президенту и по отставке главы правительства Владимира Гройсмана.

Так, комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал депутатам рассмотреть вопрос отставки главы правительства(законопроект № 10341).

Согласно законодательству, премьер-министр освобождается от должности со дня принятия решения о его отставке на пленарном заседании Верховной Рады. В случае принятия такого решение, автоматически уходит в отставку весь состав правительства.


Также зарегистрирован президентский законопроект № 10340 об импичменте, который предусматривает введение особой процедуры устранения президента Украины с должности.

Отметим, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что сейчас профильный комитет парламент уже изучает законопроект № 1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях ВРУ", который предполагает расследование нарушения закона президентом. Этот документ может быть рассмотрен уже завтра, 30 мая.

Кроме того, сегодня в Раде зарегистрировал законопроект об импичменте и депутат Алексей Гончаренко, которым предлагается создание специальной временной следственной комиссии Верховной Рады по проведению расследования совершения президентом государственной измены или иного преступления.

Как мы писали, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков объяснил, что мешает Зеленскому реализовать свои планы. Он также считает, что президенту нужно дать возможность привести в парламент новые политические силы и политических лидеров в разные органы власти.

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Тег Рада, отставка, законопроект, импичмент, Гройсман

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Сегодня

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